Prefeitura de Manaus e Unicef realizam atividade em bairro que receberá ações voltadas a crianças e adolescentes

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) promoveram nesta quarta-feira (23), diversas atividades com crianças e adolescentes residentes no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste, como parte da programação de assinatura do Termo de Cooperação Técnica assinada na tarde desta terça-feira, dia 22, entre os representantes das duas organizações.



A #AgendaCidadeUnicef Manaus visa ao fortalecimento de políticas públicas destinadas a crianças e adolescentes mais vulneráveis. A parceria prevê, até 2024, a realização de um conjunto de ações integradas no bairro Colônia Antônio Aleixo, localidade definida como prioritária para uma atuação nas áreas de educação, saúde e bem-estar, proteção contra violência e inclusão socioprodutiva por concentrar o maior percentual de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Dados apontam que cerca de 80% das crianças e adolescentes nessa condição sejam residentes no bairro.



“Vamos realizar um trabalho de prevenção com crianças e adolescentes para evitar a exploração do trabalho infantil. Reduzir ou combater o analfabetismo que é muito alto aqui no bairro, garantir a empregabilidade para quem já tem uma formação e qualificar ou requalificar quem ainda não tem. Tudo isso visando a inclusão socioprodutiva”, declarou a subsecretária de Políticas Afirmativas para as Mulheres e Direitos Humanos da Semasc, Graça Prola.



Além da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), participam das atividades as secretarias municipais de Educação (Semed), de Saúde (Semsa), de Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), além de secretarias estaduais e Organizações da Sociedade Civil (OSC) como Morhan e O Pequeno Nazareno.



“Nós temos um número muito grande de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, expostos à violência e diversas situações. A escola é o ponto de partida para que as mudanças aconteçam, porque aqui que as crianças estão presentes cinco dias da semana, quatro horas por dia e os professores estão acompanhando, e através dessa parceria poderemos fazer acontecer a verdadeira mudança”, afirmou a secretária da Semed, Dulce Almeida.

O embaixador do Unicef no Brasil Bruno Gagliasso visitou escolas, OSC e percorreu ruas do bairro. Ele reafirmou o compromisso de acompanhar o desenvolvimento das ações na comunidade. “Eu adorei a visita, adorei conhecer as crianças e daqui a dois anos eu vou voltar a Manaus para ver o que mudou. E o que não mudar, eu irei cobrar”, declarou.



“Foi uma manhã emocionante e inspiradora. Estamos contando com cada menino, com cada menina, cada parceiro do território para que possamos realmente promover as mudanças na vida dessas crianças e adolescentes”, finalizou a chefe de Educação do Unicef Brasil, Mônica Pinto.

Sobre a #AgendaCidadeUnicef

A #AgendaCidadeUnicef é uma iniciativa do Unicef, em parceria com prefeituras municipais de oito grandes centros urbanos brasileiros, para promover direitos e oportunidades das crianças e dos adolescentes mais vulneráveis, contribuindo com a prevenção de violências em sua vida.

Ao longo do triênio 2022-2024, a #AgendaCidadeUnicef abrirá caminhos de direitos e oportunidades para crianças e adolescentes por meio de estratégias integradas, que ajudam a reduzir e prevenir violências no seu dia a dia, integrará metodologias de diferentes áreas (Educação, Saúde, Proteção, Inclusão Socioprodutiva) e promoverá a mobilização social e o monitoramento de indicadores relacionados à área da infância e da adolescência.

*Com informações da assessoria

