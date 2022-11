Ator Bruno Gagliasso estará em Manaus pela Unicef

O ator Bruno Gagliasso, embaixador da Unicef no Brasil, estará em Manaus na terça-feira (22/11) onde participará, de programação oficial da prefeitura de Manaus e da Unicef. O artista estará presente à assinatura de um termo de cooperação técnica para a iniciativa #AgendaCidadeUnicef – Manaus para cada criança e adolescente, que visa o fortalecimento de políticas públicas voltadas às crianças e aos adolescentes do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste da capital, pelos próximos três anos.

Dados repassados pela Prefeitura de Manaus apontam que mais de 80% das crianças em situação de trabalho infantil são residentes do bairro Colônia Antônio Aleixo. O documento será formalizado pelo prefeito David Almeida com representantes da Unicef, no Centro Cultural Palácio Rio Negro.

#AgendaCidadeUnicef

A #AgendaCidadeUnicef é uma iniciativa do Unicef, em parceria com prefeituras municipais de oito grandes centros urbanos brasileiros, para promover direitos e oportunidades das crianças e dos adolescentes mais vulneráveis, contribuindo com a prevenção de violências em sua vida.

Ao longo do triênio 2022-2024, a #AgendaCidadeUnicef abrirá caminhos de direitos e oportunidades para crianças e adolescentes por meio de estratégias integradas, que ajudam a reduzir e prevenir violências no seu dia a dia, integrará metodologias de diferentes áreas (Educação, Saúde, Proteção, Inclusão Socioprodutiva) e promoverá a mobilização social e o monitoramento de indicadores relacionados à área da infância e da adolescência.

O programa está sendo implementado em Manaus e outras sete capitais brasileiras (Belém, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo). Em cada uma delas, o Unicef e a prefeitura municipal escolheram um território prioritário para a atuação, com base em dados de alta prevalência de violência contra crianças e adolescentes.

