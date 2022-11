Manaus firma compromisso com Unicef para proteção de crianças e adolescentes

Manaus (AM) – Como parte do fortalecimento de políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes, o prefeito de Manaus, David Almeida, assinou nesta terça-feira (22), um termo de cooperação técnica com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), para a iniciativa #AgendaCidadeUnicef – Manaus, que vai atender o bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da capital amazonense, pelos próximos três anos. Dados apontam que mais de 80% das crianças em situação de trabalho infantil são residentes nesse bairro.

Durante a assinatura, realizada no Palácio Rio Negro, localizado na avenida 7 de Setembro, no Centro, zona Sul, o chefe do Executivo Municipal destacou que a parceria vem para somar com trabalho de ampliação nos serviços de assistência social realizados pela prefeitura na região.

“Essa parceria vem somar esforços com a prefeitura, naquilo que nós estamos trabalhando para transformar essa cidade em uma das melhores cidades do Brasil para se viver. Esses recursos, obtidos através da parceria, vai nos dar oportunidade de ampliar ainda mais esses serviços que estamos fazendo, estamos ampliando a estrutura social da prefeitura no bairro Colônia Antônio Aleixo através da reforma do Cras, das cozinhas comunitárias, das quadras municipais, para dar uma melhor condição de vida a essas pessoas, e que mais parcerias como essa possam ser atraídas para a nossa cidade. Manaus agradece” , afirmou Almeida.

O programa está sendo implementado em Manaus e outras sete capitais brasileiras (Belém, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e São Paulo). Em cada uma delas, o Unicef e a prefeitura municipal escolheram um território prioritário para a atuação, com base em dados de alta prevalência de violência contra crianças e adolescentes.

“Como profissionais de assistência social, estamos imbuídos de fazer o melhor, porque é isso que a Prefeitura de Manaus quer, quer melhorar a vida das pessoas, especialmente as das crianças, os adolescentes e jovens que vivem na nossa cidade” , pontuou o titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Eduardo Lucas.

O evento reuniu representantes do Unicef, secretários estaduais e municipais, alunos de escolas públicas, e o embaixador do Unicef no Brasil, Bruno Gagliasso.

“Hoje é um dia de comemoração. Estamos aqui, porque hoje começa uma ação que não depende só da prefeitura, não depende só do governo, depende de todos, cada um aqui tem uma importância muito grande para o dia de hoje, e eu quero agradecer ao prefeito que possibilitou essa parceria, com certeza iremos avançar” , disse Bruno.

Sobre a #AgendaCidadeUnicef

A #AgendaCidadeUnicef é uma iniciativa do Unicef, em parceria com prefeituras municipais de oito grandes centros urbanos brasileiros, para promover direitos e oportunidades das crianças e dos adolescentes mais vulneráveis, contribuindo com a prevenção de violências em sua vida.

Ao longo do triênio 2022-2024, a #AgendaCidadeUnicef abrirá caminhos de direitos e oportunidades para crianças e adolescentes por meio de estratégias integradas, que ajudam a reduzir e prevenir violências no seu dia a dia, integrará metodologias de diferentes áreas (Educação, Saúde, Proteção, Inclusão Socioprodutiva) e promoverá a mobilização social e o monitoramento de indicadores relacionados à área da infância e da adolescência.

*Com informações da assessoria

