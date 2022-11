Jovens executadas no Parque Dez eram moradoras de Iranduba; confira

Elas foram sequestradas em Iranduba, sofreram torturas, tiveram as mãos amarradas e executadas com tiros na cabeça

Manaus (AM) – As irmãs Andreza e Fabíola de Souza do Nascimento, executadas na quarta-feira (23), no bairro Parque Dez, na capital amazonense, eram moradoras do município de Iranduba.

Elas foram sequestradas no município, sofreram torturas, tiveram as mãos amarradas e executadas com tiros na cabeça. Os policiais, agora, querem saber se os crimes foram encomendados a pedido de traficantes da área.

Ficha ‘corrida’

Em fevereiro, as jovens foram presas na operação ‘Cidade Mais Segura’, da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/AM), ainda em Iranduba. As irmãs estavam em posse de drogas e armas, junto com outros suspeitos.

Dia do crime

O caso ocorreu na rua Iberê Camargo, no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus. Uma delas não resistiu aos ferimentos ainda na localidade e a outra morreu no hospital.

De acordo com informações de testemunhas repassadas à Polícia Militar do Amazonas (PMAM), foram ouvidos vários tiros e quando os moradores saíram das casas para verem o que havia acontecido, se depararam com as duas mulheres ensanguentadas no chão.

Um suposto veículo modelo Volkswagen Gol, de cor branca, teria passado pela localidade e os ocupantes efetuado os disparos. Elas deixam filhos pequenos. A investigação está sendo comandada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Após denúncia ao MPF, Polícia Federal e Ibama destroem balsa utilizada em garimpo ilegal em Itamarati

Policia Federal destrói balsa destinada ao garimpo ilegal e apreende uma lancha de propriedade de garimpeiros

Homem sofre tentativa de execução em supermercado de Manaus