Policia Federal destrói balsa destinada ao garimpo ilegal e apreende uma lancha de propriedade de garimpeiros

Amazonas – A Policia Federal, em parceria com o IBAMA, ICMBIO e Policia Militar do Amazonas, realizou ações de fiscalização na região do Médio Juruá, tendo como intuito desarticular a prática de garimpo ilegal e demais crimes conexos. Na última quinta-feira (17), as equipes destruiram uma balsa destinada à pratica delituosa e aprrendeu uma lancha de propriedade dos garimpeiros.

A equipe policial percorreu 1.500 km em vias fluviais, totalizando 4 dias de minuciosa busca até o encontro da balsa destinada ao garimpo, o que demonstra estar localizada em área de difícil acesso. A balsa foi encontrada com vestígios de que pessoas pretendiam permanecer nela por bastante tempo.

A SR/PF/AM esclareceu que atualmente toda a atividade de lavra de minério na região é ilegal e que as ações objetivando a desintrusão de garimpeiros continuarão a ser realizadas, assim como serão estendidas no decorrer do ano a outras regiões no Estado do Amazonas.

Outra ação

A Polícia Federal no Amazonas (PF) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e os Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) realizaram uma operação conjunta, em agosto deste ano, com o objetivo de identificar, abordar e inutilizar balsas/dragas que operam a atividade de garimpo ilegal de ouro na calha do Rio Madeira, próximo ao município de Autazes (distante a 113 quilômetros de Manaus).

Ao todo, 23 balsas/dragas utilizadas na prática de garimpo foram destruídas pelos policiais federais do Grupo de Pronta Intervenção e fiscais do IBAMA.

*Com informações da assessoria

