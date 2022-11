Gana bate Coreia do Sul e sonha com vaga nas oitavas da Copa

Com o resultado, o selecionado africano soma seus primeiros três pontos no Mundial e vai para a última rodada dependendo apenas de si para avançar

Com a obrigação do resultado, por conta de tropeços na estreia, Coreia do Sul e Gana protagonizaram um duelo para lá de animado no Education City, em Doha. Eficientes, os ganeses exploraram as deficiências do adversário, souberam suportar a pressão asiática no fim e, contando com o brilho do jovem Kudus (que marcou duas vezes), venceram por 3 a 2.

Com o resultado, o selecionado africano soma seus primeiros três pontos no Mundial e vai para a última rodada dependendo apenas de si para avançar no grupo H. Do outro lado, a Coreia permanece com apenas um ponto e vai jogar a vida contra Portugal na próxima sexta-feira.

Gana castiga pelo alto

O início de jogo deu a impressão de que a Coreia do Sul seria dominante. Com intensidade nas transições e boas chegadas pelos lados, os coreanos pressionaram Gana, emplacaram uma sequência incrível de escanteios, mas não conseguiu oferecer grande perigo para o goleiro Ati Zigi.

Do outro lado, porém, a seleção de Gana soube aproveitar a pressão e, de forma certeira, explorou a principal deficiência dos coreanos para mudar a história do confronto: a bola aérea. Aos 24, na primeira chegada de perigo dos ganeses, Jordan Ayew cobrou falta na área, a defesa asiática não cortou e o zagueirão Salisu, mostrando oportunismo de um centroavante, completou para o fundo das redes. E não parou por aí. A Coreia sentiu o gol e passou a oferecer espaços para os africanos. Foi fatal. Aos 34, após jogada pela esquerda, Ayew levantou mais uma boa bola na área e, desta vez, encontrou Kudus, que desviou de forma sutil e ampliou a vantagem para os Black Stars.

Coreia reage, mas Kudus dá vitória à Gana

A Coreia voltou do intervalo com o mesmo ímpeto do início de partida, mas com uma agressividade maior no último terço. Com uma pressão infernal para cima da defesa de Gana, os comandados de Paulo Bento foram buscar o que parecia improvável.

Logo aos 13, após insistência pelo lado esquerdo, Lee Kang-In roubou, levantou a cabeça e cruzou na medida para Cho Gue-Sung, que se antecipou à marcação e testou no canto, sem chances para Ati Zigi. O gol deu ainda mais confiança para os asiáticos, que foram buscar o empate. Dois minutos depois, após mais uma investida pelo flanco canhoto, Son acionou Kim Jin-Su, que cruzou na segunda trave.

Cho Gue-Sung, de novo ele, voou no terceiro andar e cabeceou com força, deixando tudo igual no placar. De volta ao jogo, porém, a Coreia se acomodou, baixou o ritmo e foi castigado por Gana. Aos 23 minutos, Partey iniciou boa jogada pelo meio e viu a bola chegar até Mensah pela esquerda. Com espaço, o camisa 14 colocou na área, Iñaki Williams furou e Kudus, bem posicionado, colocou no cantinho: 3 a 2.

