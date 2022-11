Marrocos vence a Bélgica por 2 a 0 e é líder do Grupo F

Por 2 a 0, com gols de Abdelhamid Sabiri e Zakaria Aboukhlal, o Marrocos voltou a vencer um jogo de Copa depois de 24 anos, no estádio Al Thumama, em Doha, assumiu a liderança do Grupo F e deixou a Bélgica em uma situação difícil na primeira fase do Mundial.

Os europeus tiveram o domínio da posse de bola durante praticamente todo o primeiro tempo. No entanto, a manutenção da bola nos pés belgas por 65% do período não foi transformada em gols ou mesmo em chances reais de abrir o placar.

Com toques curtos, De Bruyne, Hazard e companhia não conseguiram criar jogadas e superar o sistema defensivo africano, e o goleiro Munir não teve muito trabalho. O camisa 12 não seria o titular, mas o goleiro Bono sentiu uma contusão no aquecimento e não pôde entrar em campo.

O Marrocos ficou pouco tempo com a bola nos pés, mas só não acabou o primeiro tempo na frente por causa da interferência do VAR. Numa cobrança de falta direta Ziyech fez o gol, mas Saiss estava impedido e atrapalhou o goleiro Courtois.

A história se repetiu no segundo tempo, mas a seleção líder do ranking da Fifa deu um pouco mais de trabalho ao goleiro Munir. Ele teve de defender uma bola de Hazard e um bom chute de Martens.

Os marroquinos seguiram acreditando em uma bola. Boufal chegou a fazer uma linda jogada tirando de três jogadores belgas, mas errou no cruzamento.

Até que aos 27 minutos o Marrocos teve outra chance, dessa vez de bola parada, e fez o gol. O VAR não anulou a cobrança direta de Sabiri, mesmo com o Saiss novamente atrapalhando a visão de Courtois, já que agora ele estava em posição legal.

O segundo gol veio aos 47 minutos. Ziyech ganhou dos zagueiros, foi para a linha de fundo e tocou para trás. A bola encontrou Aboukhlal, que se desmarcou e bateu de primeira no ângulo esquerdo de Courtois.

Próximos jogos

Na última rodada do Grupo F, a Bélgica enfrenta a Croácia, no estádio Ahmed bin Ali; e o Marrocos joga contra o Canadá, no Al Thumama. As duas partidas serão às 13h, na próxima quinta-feira, dia 1º de dezembro.

