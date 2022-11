Policiais afirmam que ratos sumiram com cerca de 200 kg de maconha de delegacia

A justificativa dos agentes aconteceu depois que as autoridades pediram que as drogas fossem apresentadas como provas em casos envolvendo o crime de tráfico

Um caso inusitado chamou atenção de uma delegacia da cidade de Uttar Prades, na Índia, recentemente. Um grupo de policiais afirmou que uma infestação de ratos são os responsáveis por dar um “sumiço” em 200 kg de maconha apreendida.

“Os ratos são animais minúsculos que não têm medo da polícia. É difícil proteger a droga deles”, diz o comunicado emitido pelo tribunal de justiça da cidade, divulgado pela BBC.

A justificativa dos agentes aconteceu depois que as autoridades pediram que as drogas fossem apresentadas como provas em casos envolvendo o crime de tráfico. No entanto, em três dias os ratos consumiram 195 kg do entorpecente que estava na delegacia.

O que o juiz disse?

O juiz do caso, Sanjay Chaudhary, afirmou que outros 700 kg de Cannabis sativa apreendidos pelas autoridades correm “risco de infestação por ratos”.

Além disso, Chaudhary disse que a polícia não teria experiência para lidar com esse tipo de ameaça e que a única maneira seria leiloar a droga para laboratórios de pesquisa e empresas de medicamentos, com os lucros para o governo.

*Com informações do ‘Ric Mais’

