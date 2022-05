Sem medo, homem dança com duas das maiores cobras do mundo; veja vídeo

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem corajoso dançando com duas pítons reticuladas, as cobras mais longas do mundo, que foram carregadas nos ombros de um homem para realizar uma dança. As imagens são da Indonésia e acumularam muitas visualizações no Instagram.

Após o sucesso, muitos seguidores ficaram surpresos com a coragem do homem, enquanto outros mostraram preocupação com os répteis.

Veja o vídeo:

As pítons reticuladas são encontradas na África Subsaariana, sul da Ásia, sul da China, Filipinas, Sudeste Asiático e Austrália.

Elas podem medir mais de 6 metros de comprimento, chegando até 9 metros e, mesmo sendo uma das cobras mais pesadas do mundo, são ótimas nadadoras.

A espécie não é venenosa, mas pode se alimentar de mamíferos de grande porte, pois se enrolando e apertando a vítima, impedindo a oxigenação dos órgãos e levando a óbito.

O caso de ataque a humanos é raro, mas a Indonésia se tornou um cenário preocupante depois que Wa Tiba, de 54 anos, trabalhava em sua horta quando teria sido atacada por uma píton reticulada de sete metros.

*Com informações do Metro World News

