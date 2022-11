Programa oferece 10 mil bolsas de até 100% em cursos de pós-graduação em Manaus

Manaus (AM) – A Fametro, em parceria com a Faculdade Santa Teresa e o Centro de Práticas Jurídicas (CPJUR), está com inscrições abertas até o dia 28 de janeiro de 2023 para a 2ª Edição do Programa de Bolsas de Pós-Graduação – Capacitação Profissional, Competências e Inovações Mercadológicas, com a oferta de 10 mil bolsas de até 100%, em Manaus.

As bolsas serão oferecidas nas quatro unidades da Fametro na capital (Sede, Sul, Norte e Leste) e também na Faculdade Santa Teresa (Rua Acre, 20, bairro Nossa Sra. das Graças) e no CPJUR (Unidade 1 – Sede da Fametro, na Avenida Constantino Nery, 3000, bairro Chapada).

Os benefícios serão concedidos em cursos nas áreas de Educação, Gestão, Jornalismo, Psicologia, Direito, Engenharia, Educação Física, Saúde, entre outras.

As inscrições podem ser realizadas no site do programa (https://10000bolsas.fametro.edu.br/), onde o participante também pode acessar o edital.

Além das bolsas integrais, serão também sorteadas bolsas parciais, de 75% e 50%. O sorteio será realizado no dia 30 de janeiro de 2023. O resultado será divulgado pelos canais oficiais da Fametro.

Os bolsistas classificados terão o prazo de 72 horas para a efetivação da matrícula. Ocorrerão duas chamadas, a primeira em 1º fevereiro de 2023 e a segunda em 16 de fevereiro de 2023. O início das aulas está programado para março de 2023.

Para mais informações: (92) 98423-5245 e 2101-1051.

*Com informações da assessoria

