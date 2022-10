Fametro abre inscrições para II Jornada de Marketing

As inscrições para a II Jornada de Marketing da Fametro com o tema “Marketing For You – Do pessoal ao profissional”, estão abertas e podem ser feitas gratuitamente por meio do link: https://www.sympla.com.br/jornada-de-marketing__1756572.

O evento, voltado para os acadêmicos e profissionais de Marketing, vai acontecer de 25 a 27 de outubro, na Unidade 5 da Fametro, localizada da Av. Djalma Batista, 3470, Chapada.

A iniciativa visa proporcionar aos alunos um encontro com profissionais e conselhos de classe, além de promover network na formação de futuros gestores através de palestras e oficinas.

“Vale a pena ressaltar que na nossa segunda jornada os acadêmicos terão proximidade com os profissionais que estão atuando no mercado, pois os palestrantes das oficinas sempre são pessoas com know how, com conhecimento técnico e, principalmente, que conhecem e sabem aplicar o marketing na nossa região” , explica o coordenador do curso de Marketing da Fametro, Junior Lira.

Programação

Terça-feira – 25/10

19h às 19h40 – Palestra: Construção de Marketing Pessoal | Marketing de Conteúdo

Palestrante: Bea Cordeiro – Social Media do Supermercado Nova Era

20h às 20h40 – Palestra: Empreendedorismo | Marketing Digital

Palestrante: Ícaro Gaspar – CEO & Founder da ALL IN Consultoria Empresarial

Quarta-feira – 26/10

19h

Oficina 1: Trade Marketing para maximização de vendas

Palestrante: Ivanna Passos – Gerente de Marketing da brMalls

Oficina 2: Mídias Sociais e Tráfego Pago

Palestrante: Kecia Castro – Vanguarda Comunicação

Oficina 3: Planejamento estratégico

Palestrante: Milton Barbosa – Fenix Brasil Distribuidora

Oficina 4: Neuromarketing – o comportamento do consumidor

Palestrante: Max Brando – Claro Brasil

Oficina 5: Transbordando marketing – currículo com propósito

Palestrante: Lucilene Lima – profissional de Marketing

Quinta-feira (27/10)

Arena de Ideias – Marketing sustentável, marketing sustentável, criação de conteúdo e comunicação em redes sociais.

Palestrantes: Evandro Lira (marketing político), Caroline Pacheco (diretora de marketing da Simbolize), Ana Beatriz Cova (criadora de conteúdo)

*Com informações da assessoria

