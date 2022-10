Fametro oferecerá exames preventivos gratuitos para mulheres na Zona Norte de Manaus

A Fametro Norte, localizada na Avenida Margarida, no bairro Nova Cidade, em Manaus, oferecerá exames preventivos gratuitos de colo de útero para mulheres entre 25 e 64 anos, nos dias 25 e 27 de outubro, em ação alusiva à campanha Outubro Rosa.

“O Outubro Rosa é um mês destinado a conscientização e a fomentar atividades de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Aproveitando a campanha, também são desenvolvidas ações para incentivar a cultura do autocuidado e de prevenção do câncer de colo de útero, que é o mais incidente no Amazonas”, explica Andreia Ferreira, professora da Fametro e médica ginecologista obstetra.

Para participar é necessário se inscrever por meio da internet (https://bit.ly/3TaMIQL), ou diretamente na coordenação pedagógica da Fametro Norte. A inscrição é necessária devido ao número limitado de exames e também para orientações.

A ação é realizada em parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS) Gilson Moreira, que vai disponibilizar uma médica e duas enfermeiras. A coleta de exames também vai contar com o apoio de estudantes de enfermagem da Fametro Norte.

Além da coleta para exames preventivos do colo de útero, serão realizados testes gratuitos para papilomavírus humano (HPV) Sífilis, HIV, HBV e HCB.

“É a primeira vez que realizamos uma ação desse porte e ficamos satisfeitos de levar às comunidades próximas uma sensibilização e uma orientação sobre o câncer de colo de útero, que tem mais chance de cura se detectado no início”, declara a gestora da Fametro Norte, Cleide Alves.

A gestora ainda explica que os resultados dos exames serão entregues mediante contato com as pacientes.

Dados no Amazonas

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), excluídos os de tumores de pele não melanoma, o câncer do colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil. Para o ano de 2022, foram estimados mais de 16 mil casos no país, o que representa um risco de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres.

Ainda segundo o relatório do INCA, na Região Norte, o câncer de colo de útero é o primeiro mais incidente. Para 2022, foram estimados 700 novos casos no Amazonas, com uma taxa ajustada de 40,18 casos para cada 100 mil mulheres, quase o triplo da taxa nacional.

A médica Andreia Ferreira ressalta que o câncer de colo de útero pode ser prevenido, sendo as principais medidas a vacinação contra o HPV, a coleta do exame preventivo e o uso de preservativo.

“O HPV é o grande vilão do câncer de colo de útero. A Organização Mundial de Saúde anunciou que esse tipo de câncer pode até ser erradicado se atingir a cobertura vacinal suficiente e se forem seguidos os métodos de prevenção. Meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 podem procurar a rede pública para se vacinar”, informa a especialista.

Para o exame, a profissional explica que o Ministério da Saúde orienta que o preventivo seja realizado em mulheres a partir dos 25 anos, mas com a incidência do estado do Amazonas, do primeiro ao segundo ano da atividade sexual já é indicado buscar uma orientação médica.

“É essencial a rotina de autocuidado ginecológica, buscando na unidade de saúde mais próxima as orientações para uma iniciação sexual com segurança, com uso de preservativo, e informação quanto a vacinação e os exames de prevenção adequados à sua faixa etária”, destaca Andreia Ferreira.

*Com informações da assessoria

