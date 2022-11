Cristiano Ronaldo define nova moradia após deixar o Manchester United, diz jornal

Ainda sem clube após a saída do Manchester United, Cristiano Ronaldo e a noiva Georgina Rodríguez já definiram pelo menos onde ficarão hospedados enquanto o atacante estiver desempregado: Madri. Segundo informações do jornal espanhol Mundo Deportivo, a noiva do camisa 7 já iniciou a mudança para a capital espanhola, onde Cristiano Ronaldo passou boa parte da carreira.

O jogador ainda possuí uma residência de luxo no condomínio de La Finca, na cidade de Pozuelo de Alarcón, na província de Madrid. A imprensa espanhola ressalta que o casal desistiu da ideia de permanecer no Reino Unido por conta do fim de relação conturbada entre o português e o Manchester United. A mansão alugada em Cheshire, na região da Grande Manchester, já teria sido desocupada.

A reportagem destaca que a mansão luxuosa em Madri dificilmente será a residência definitiva da família do atleta. De acordo com o Mundo Deportivo, a chance de ele retornar ao Real Madrid é praticamente nula, ao menos neste momento.

Saída pela porta dos fundos

No último dia 23, o Manchester United anunciou a rescisão contratual com Cristiano Ronaldo. Sem espaço desde a chegada do técnico Erik Ten Hag, o craque estava em atrito desde a pré-temporada dos Red Devils.

Ídolo dos Red Devils e brilhante em sua primeira passagem em Old Trafford, entre 2003 e 2009, Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United em agosto de 2021. O retorno do ídolo não saiu como esperado, contudo. Após 38 jogos e 24 gols na temporada 2020/21, o português participou de apenas 16 partidas na atual temporada.

