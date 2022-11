Bebê recém-nascida é encontrada dentro de caixa de sapato jogada em rua de Manaus

Manaus (AM) – Uma bebê recém-nascida foi encontrada ainda com o cordão umbilical, dentro de uma caixa de sapato abandonada na noite desta segunda-feira (28), na rua 11 do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

A criança foi encontrada pelos policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). De acordo com a equipe policial, populares relataram que um homem passou no local deixando a caixa de sapato, e depois saiu rapidamente apresentando uma atitude suspeita.

Durante o patrulhamento na área, o sargento PM Átila e a cabo PM Passos, foram acionados pelos moradores informando o acontecimento. Após revistar a caixa, os policiais encontraram a bebê que ainda estava com o cordão umbilical e sem roupa.

Imediatamente, os policiais levaram a criança até a maternidade do Alvorada para receber atendimento médico. Conforme os agentes de saúde, que realizaram o atendimento a criança, ela tem boas condições de saúde.

A polícia vai apurar as câmeras de segurança do local, que podem ajudar na identificação do homem que abandonou a caixa com a criança. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), da Polícia Civil.

