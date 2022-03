David Almeida vai divulgar carta aberta em defesa da ZFM

A frente formada por autoridades e empresários tenta reverter os efeitos do decreto de redução do IPI e demonstrar os prejuízos que causa ao Polo Industrial de Manaus

Manaus (AM) – Após a redução do IPI em 25% por parte do governo federal para a indústria nacional, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), disse que divulgará nesta quarta-feira (2), Carta Aberta ao presidente Jair Bolsonaro (PL), em defesa do Polo Industrial de Manaus.

A frente em defesa da Zona Franca de Manaus, formada por autoridades locais e empresários do setor, tenta reverter os efeitos do decreto e irá demonstrar os prejuízos que a medida causa ao Polo Industrial.

O decreto foi publicado em 25 de fevereiro deste ano, no Diário Oficial da União em que define a redução de 25% permite os outros estados.

Com a redução, o valor de diversos produtos como os da “linha branca”, que são refrigeradores, freezers, máquinas de lavar e secadoras. Muitos desses produtos são fabricados na Zona Franca de Manaus.

Sobre o assunto, o presidente Bolsonaro disse ontem (1) em suas redes sociais que “do nosso ponto de vista o decreto não prejudica em nada a Zona Franca e atacou os senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, classificando-os de “medíocres”.

Desafiado a ir se encontrar pessoalmente pelo próprio presidente, a falar sobre a Zona Franca, Omar Aziz disse que aceitaria ao convite. “Eu e todos os parlamentares da bancada iremos na hora em que o senhor quiser”, disse o senador nas redes sociais.

Como o Polo Industrial está sendo prejudicado?

A redução do IPI prejudica diretamente a competitividade do Amazonas em relação a outros estados do Brasil.

O Estado, para sediar as indústrias com isenção de impostos, sofre com o problema da logística para o escoamento de sua produção, por nao contar com estradas e estar em local afastado, no meio da floresta amazônica. O IPI diferenciado no Estado, é que torna a ZFM competitiva na atração de indústrias. estados brasileiros.

Decreto insconstitucional?

O advogado Ives Gandra explicou que o decreto pode ser inconstitucional e aponta o Supremo Tribunal Federal (STF) como um caminho para que a decisão seja revogada.

Para Gandra, o Amazonas pode sofrer um duro impacto na economia, mesmo que a medida beneficie outros estados.

A Associação Comercial do Amazonas (ACA) deu entrada petição eletrônica no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o decreto e pediu uma liminar suspendendo os efeitos da lei, argumenta que é inconstitucional, por tirar as vantagens comparativas do modelo em relação às indústrias instaladas em outras regiões do Brasil.

A bancada amazonense vai propor ao Ministério uma medida para valorizar os produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus, ou seja, garantir que a redução do imposto atinja somente produtos que não fazem parte do polo. Senadores e deputados devem se reunir com o ministro Paulo Guedes na próxima semana.

