Amazon Talent, evento de MMA, volta em março em Manaus

Manaus (AM) – O Amazon Talent terá sua 14ª edição no mês de março, na quadra da escola de samba Vitória-Régia, na Praça 14, Zona Sul de Manaus. O evento de MMA foi confirmado pelo presidente Sammy Dias.

“A última edição fizemos na Vitória-Régia e foi um grande sucesso, então a tendência é que seja lá novamente. O Amazon Talent 14 ocorre em março e o card deve ter entre 11 e 12 lutas”, disse o promotor de eventos.

Oportunidade

Evento traz visibilidade para os atletas do MMA amazonense Foto: Divulgação

O Amazon Talent é uma fábrica de talentos para o MMA brasileiro e mundial. Atletas que lutaram edições anteriores da organização hoje brilham nos maiores eventos do mundo. É o caso de Elves Brenner, peso levo de Maués, interior do Amazonas, que fechou esta semana com o UFC. Ele vai estrear no dia 12 de fevereiro.

“O nosso papel é sempre fortalecer o esporte e revelar talentos. Fico feliz em ver atletas que lutaram o Amazon Talent assinarem contrato com grandes eventos, como é o caso do Elves Brenner” concluiu Sammy Dias.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Festival esportivo marca o encerramento do projeto ‘Desvendar Esporte’, em Manaus

Presidente Figueiredo realiza a 1ª Copa de Futsal na busca de revelar talentos

UFC contrata amazonense Elves Brenner, natural de Maués