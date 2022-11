Festival esportivo marca o encerramento do projeto ‘Desvendar Esporte’, em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), participou do encerramento das atividades do projeto “Desvendar Esporte” com a realização de um festival esportivo, na pista de atletismo da Vila Olímpica de Manaus, no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste da cidade. A programação é resultado da parceria com o Instituto Incentivar, idealizador do projeto em seis escolas municipais, beneficiando 336 alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

Durante o ano letivo, os alunos das unidades de ensino, além do atletismo, também participaram de aulas de ginástica rítmica e tiveram a chance de fazer materiais produzidos por eles mesmos nas aulas, como um incentivo à sustentabilidade. As provas na Vila Olímpica foram realizadas no revezamento de velocidade e barreira, resistência, lançamento de dardos, arremesso de peso e saltos em distância.

Para o diretor do Departamento Geral dos Distritos (DEGD) da Semed, Evaldo Bezerra, é mais uma parceria que oportuniza aos alunos da rede municipal a prática esportiva, além de ser também uma atividade pedagógica.

“A Semed abraçou mais esse projeto, sendo realizado durante todo o ano com atividades de ginástica rítmica e atletismo com os nossos alunos. Entendemos que educação é justamente isso, proporcionar o conhecimento acadêmico para os nossos alunos e incentivar a prática do esporte para que possam se desenvolver, tanto intelectualmente, mas também ter um preparo físico”, comentou o diretor.

O aluno do 7º ano, Lucas Gabriel da Cruz, 13, da escola municipal Abílio Alencar, na AM 010, Km 35, zona Rodoviária, participou no atletismo na prova de revezamento. Segundo ele, que pratica a modalidade na quadra da escola, foi satisfatório interagir no encerramento na Vila Olímpica.

“É muito significante, porque venho acompanhando o projeto desde o começo do ano e vi a evolução de vários alunos no esporte, que proporcionou várias descobertas para mim do esporte e que nem tinha ideia. Lá na escola é muito limitado, a gente construiu algumas coisas da natureza para ajudar, mas deu para aprender muita coisa no decorrer do projeto”, disse Lucas.

A coordenadora de núcleos do Instituto Incentivar, Ana Júlia, afirmou que é fundamental a parceria com a Semed, que teve seu começo no início do ano com os alunos da rede com a prática esportiva, além de todo o aprendizado com a filosofia do projeto.

“O projeto é idealizado pelo instituto, patrocinado pela Águas de Manaus, por meio da lei de incentivo ao esporte. Graças a esse patrocínio e o apoio da Semed, nós podemos ter essa mudança na vida das crianças durante esses 11 meses de atividades. Com isso, houve uma mudança social, educacional na vida deles, tanto para crianças da zona Rural até um pouco mais importante, por conta do local de moradia. O projeto veio para solucionar algumas expectativas criadas por meio dessas crianças”, apontou a coordenadora.

Desvendar Esporte

Nos últimos 12 meses, os alunos participantes, todos com idade entre 10 e 14 anos, passaram por uma série de atividades de atletismo e ginástica rítmica, nas quais aprenderam sobre as modalidades e sobre a importância da sustentabilidade, criando acessórios esportivos com o uso de reciclagem. O projeto teve diversas etapas, desde o primeiro contato até as atividades práticas, nas quais os alunos foram estimulados, de maneira orientada, a organizarem equipes, formatos, regras e materiais, construindo o processo junto aos professores, e não passivamente.

