Manaus (AM) – O governador Wilson Lima (União Brasil) se encontrou, nesta quarta-feira (25), com a nova administração do poder judiciário, presidido pela desembargadora Nélia Caminha Jorge, na sede do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM).

Na primeira visita institucional ao novo comando do TJAM, o governador reforçou a disponibilidade do estado em somar esforços para a realização de serviços e ações que beneficiem a população, principalmente do interior do Amazonas.

O governador voltou a ressaltar a importância de manter a colaboração entre os poderes, respeitando a independência de cada um.

“É importante essa conversa entre os poderes, levando em consideração as características do nosso estado. Temos problemas comuns, por exemplo, a dificuldade de fazer com que a comunicação chegue ao interior ou fazer com que a justiça chegue às pessoas que mais precisam, aos mais necessitados, e a gente só consegue avançar se houver união entre os poderes, entendendo que cada um é independente, mas precisamos da colaboração um do outro”, destacou Wilson Lima.

Para a desembargadora Nélia Caminha, a terceira mulher no comando em mais de 100 anos do judiciário estadual, o TJAM seguirá atuando como importante parceiro do Governo do Amazonas. “Essa visita é uma forma de estreitarmos os laços, abrir um canal de comunicação, reforçar os contatos institucionais e estabelecer diálogos entre os poderes”, resumiu a presidente do TJAM.

Além do governador e da presidente do TJAM, participaram do encontro, na sede do Tribunal, bairro Aleixo, zona centro-sul, os secretários estaduais de governo, Sérgio Litaiff, e da Casa Civil, Flávio Antony, a vice-presidente do TJAM, desembargadora Joana dos Santos Meirelles, e demais desembargadores.

* Com informações da assessoria

