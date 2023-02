Real Madrid vence Al-Hilal e conquista o título de campeão no Mundial de Clubes

Considerado o favorito da competição, o Real Madrid goleou o Al-Hilal por 5 a 3 e conquistou o título do Mundial de Clubes da Fifa em Rabat. Este é o oitavo título da história do time. Vini Jr, Valverde e Benzema marcaram o time espanhol, enquanto Vietto e Marega foram às redes para os sauditas.

O Real Madrid começou a decisão como se esperava, dominando e pressionando o Al-Hilal. E não demorou para o primeiro gol sair. Aos 13 minutos de partida, Benzema achou um belo passe para Vini Jr na cara do gol e o brasileiro só tocou para as redes na saída do goleiro Al-Mayouf, abrindo o placar em Rabat.

A resposta do Al-Hilal foi praticamente imediata. Aos 15, Vietto recebeu na entrada da área após jogada bem trabalhada e finalizou de fora rasteiro com muito perigo, mas a bola passou a direita do goleiro Lunin, do Real.

Os merengues se mantiveram no campo de ataque e seguiram com a pressão, o que deu resultado. Aos 18 minutos, a defesa do Al-Hilal afastou mal e sobrou para Valverde emendar chute de primeira e contar o desvio para matar Al-Mayouf, mais um para o Real Madrid em menos de 20 minutos, 2 a 0.

Mas o Al-Hilal não se deu como morto. Aos 25, Marega partiu em velocidade, recebeu, carregou e saiu na cara de Lunin para diminuir o marcador para o time saudita, 2 a 1 e recolocar o Al-Hilal na partida.

​Logo aos oito minutos após o intervalo, Vini Jr tabelou com Camavinga pela canhota e o brasileiro deu um passe preciso de trivela para Benzema completar para o fundo do gol, 3 a 1 para o time madrilenho, que queria mais.

Aos 12, Valverde deixou mais um. Carvajal tabelou com o uruguaio pela direita em descida rápida e, após receber novamente, o camisa 15 tocou na saída do goleiro e fez o quarto do Real Madrid na partida.

Mesmo perdendo de 4 a 1, o Al-Hilal mostrava sua força quando subia para o ataque. Aos 17, Marega acionou Vietto em velocidade e o argentino, na cara de Lunin, mostrou calma para tocar de cavadinha e anotar o segundo do time árabe.

Seis minutos depois, Vini Jr tabelou com Ceballos, aproveitou o domínio errado do espanhol dentro da grande área e, de chapa, finalizou no canto de Al-Mayouf e deixou o quinto do Real Madrid na partida.

E ainda deu tempo para o Al-Hilal anotar o terceiro. Aos 33, o time saudita aproveitou o erro na saída de bola de Camavinga, Cuéllar roubou do francês, tocou para Michael driblar Rudiger e tocar para Vietto, que girou e bateu para fechar o placar da decisão do Mundial de Clubes com o maior número de gols da história, com oito bolas na rede.

Com informações do LANCE!

