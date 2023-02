Flamengo conquista o terceiro lugar no Mundial de Clubes

Após um jogo apertado, o Flamengo venceu o Al Ahly por 4 a 2 e conquistou o terceiro lugar no Mundial de Clubes. O time aproveitou a expulsão controversa do lateral Khaled para se recuperar e ganhar a partida, que parecia perdida. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Gabigol e Pedro, duas vezes cada. Abdelkader fez o dois do Al Ahly.

Apesar de um começo promissor, o time de Vitor Pereira repetiu erros da semifinal, com falhas defensivas e pouca criatividade no ataque. Abriu o placar, tomou a virada, mas virou de novo após a expulsão controversa do lateral do time egípcio. O Flamengo deixa o Marrocos sem o título e sem uma grande exibição.

Após sofrer o gol de empate, torcedores do Flamengo no Tânger Stadium cantaram em forma de protesto a música “nós queremos respeito e comprometimento, isso aqui não é o Vasco, isso aqui é Flamengo”. Com os dois gols de hoje, Pedro se tornou o artilheiro do Mundial, com quatro.

Com informações do UOL*

