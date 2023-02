Aos 83 anos, ex-governador Amazonino Mendes morre em São Paulo

Aos 83 anos, o ex-governador, Amazonino Mendes (Cidadania), morreu neste domingo (12), em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 25 de dezembro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa. O político deixa três filhos.

Ao longo dos anos, o quadro de saúde de Amazonino Mendes foi piorando. A primeira internação aconteceu em novembro de 2022, logo após as eleições. O ex-governador viajou para São Paulo e foi internado no hospital Sírio Libanês para tratar uma crise de diverticulite. A doença se trata de uma inflação no intestino grosso. Também apresentou quadro de pneumonia.

Com o passar dos dias, a saúde do ex-governador foi melhorando, até que foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para um quarto. Em seguida, recebeu alta no dia 6 de dezembro.

Pouco tempo depois, no dia 18 de dezembro, Amazonino voltou a apresentar problemas respiratórios. Na consulta, os médicos recomendaram que permanecesse em São Paulo. Já no dia 25 de dezembro, foi internado novamente.

Na sexta-feira (10), a saúde do político piorou novamente. Na manhã seguinte, conforme a equipe de assessoria, Amazonino teve um quadro de saúde estável. Em nota, divulgada à imprensa, a assessoria do político confirmou sua morte.

“A família de Amazonino Armando Mendes comunica com pesar o seu falecimento neste domingo (12/02), em São Paulo, aos 83 anos. Foi uma vida vitoriosa dedicada com muito amor à família e ao povo do Amazonas. Amazonino deixa um Legado incomparável, como homem e político. Lutou bravamente como poucos, mas agora descansa em paz!”, diz a nota.

Origem e mandatos na política

Natural do município de Eirunepé, a 1.159 quilômetros da capital amazonense, Amazonino Mendes é filho de Francisca Gomes Mendes e Armando de Souza Mendes, e nasceu no dia 16 de novembro de 1939.

A primeira parte de sua vida escolar se seguiu em Eirunepé, até que passou a estudar no colégio tradicional Dom Bosco, na capital amazonense. Em 1969, se formou em direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

Se casou com Tarcila Pradro de Negreiros Mendes, com quem teve três filhos: Armando Mendes, Lívia Mendes e Cristina Mendes.

Aos 44 anos, Amazonino Mendes iniciou sua carreira no espaço político ao ser eleito prefeito de Manaus, com o apoio de Gilberto Mestrinho. Já em 1987 se tornou governador do Amazonas. Quatro anos depois, assumiu o cargo de senador.

Em 1994, foi eleito para o segundo mandato como governador, e reeleito para a terceira gestão em 1998. De 2009 até 2013 foi prefeito de Manaus, e em 2017 venceu as eleições contra Eduardo Braga (MDB) para o Governo do Amazonas.

Com a saúde debilitada, Amazonino também disputou a última eleição para o seu quinto mandato no Governo do Amazonas. No entanto, não conseguiu se eleger.

Leia mais:

Após piora, Amazonino Mendes tem quadro de saúde estável

Amazonino Mendes diz que vai garantir energia solar aos moradores de baixa renda

Amazonino Mendes é internado em UTI em São Paulo