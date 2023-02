Após piora, Amazonino Mendes tem quadro de saúde estável

O político está internado no Hospital Sírio Libanês

O ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania) apresentou piora no quadro de saúde, ao longo da última sexta-feira (10), mas agora permanece estável. Ao Em Tempo, a equipe de assessoria confirmou a informação. O político está internado no Hospital Sírio Libanês.

A primeira vez que Amazonino precisou ser internado aconteceu em novembro do ano passado. Ele ficou sob os cuidados dos médicos do Sírio Libanês, em São Paulo, para tratar uma crise de diverticulite e uma inflamação no intestino grosso. Na época, também apresentou quadro de pneumonia.

O senador Eduardo Braga (MDB) comentou em suas redes sociais, na tarde deste sábado (11), sobre a piora no quadro de saúde de Amazonino. Na publicação, dedicou as orações ao ex-governador.

“Nossas orações estão voltadas ao ex-governador Amazonino, que teve uma piora no seu quadro de saúde. Que o nosso Deus, na sua santa vontade, possa amenizar as dores e restaurar a saúde do Negão! #ForçaNegão“.

Nossas orações estão voltadas ao ex-governador Amazonino, que teve uma piora no seu quadro de saúde. Que o nosso Deus, na sua santa vontade, possa amenizar as dores e restaurar a saúde do Negão! #ForçaNegão 💪🏻💪🏻 — Eduardo Braga (@EduardoBraga_AM) February 11, 2023

Leia mais:

Amazonino Mendes é internado em UTI em São Paulo

Vice de Amazonino Mendes, Humberto Michiles, declara apoio à Eduardo Braga

Com 95% das urnas apuradas, Omar vira sobre Menezes e Braga ultrapassa Amazonino