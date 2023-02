Homem é morto com 7 tiros em rua no bairro da Compensa, em Manaus

O caso aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (13), na rua Cruzeiro do Sul, bairro Compensa 2, na zona Oeste da capital

Um homem identificado como André de Souza Araújo, de idade não revelada, foi morto com cerca de sete tiros, sendo a maioria na região da cabeça. O caso aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (13), na rua Cruzeiro do Sul, bairro Compensa 2, na zona Oeste de Manaus.

Testemunhas relataram que dois homens em um veículo, de características não divulgadas, se aproximaram do local e em seguida realizaram perseguição da vítima a pé. André ainda chegou a correr, mas foi alcançado pelos criminosos.

Segundo informações, a vítima já teria passagem pela polícia pelo crime de roubo e estaria se escondendo na área após receber ameaças. Uma prima do rapaz esteve no local e confirmou a identidade dele às autoridades.

O corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro (DEHS).

