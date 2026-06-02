Ataque

Jovem de 19 anos perdeu a perna direita após ataque de tubarão-tigre na Praia de Boa Viagem, no Recife.

Marcela Vitória de Lima Santos, de 19 anos, saiu do mar sem a perna direita após ser atacada por um tubarão-tigre na tarde desta segunda-feira (1º), na Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A jovem foi socorrida por familiares e banhistas que estavam no local.

Segundo o primo da vítima, o vigilante Jonas André de Lima, foi ele quem entrou no mar para resgatar Marcela quando percebeu que ela estava se afastando da faixa de areia e perdendo as forças. Ao alcançar a jovem, ele a puxou até a beira da praia com a ajuda de outras pessoas.

“Eu mesmo que socorri ela no mar. Entrei porque ela estava se afastando e perdendo as forças. Peguei ela pelo braço e fui trazendo, nadando até a beira. Quando chegamos, outras pessoas ajudaram. Ela estava muito machucada, já estava sem a perna”, relatou à TV Globo.

Imagens registraram o momento em que a jovem foi retirada da água e recebeu os primeiros socorros. Este é o segundo incidente envolvendo tubarão registrado em dois dias consecutivos no litoral pernambucano.

Inicialmente, Marcela foi encaminhada ao Hospital Alfa, na Zona Sul do Recife, onde recebeu os primeiros atendimentos e teve o quadro estabilizado. Em seguida, ela foi transferida para o Hospital da Restauração (HR), no bairro Derby. A unidade informou que a jovem passou por cirurgia na noite desta segunda-feira e permanece em estado grave.

Moradora de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, Marcela foi atacada em uma área que, segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), não registrava ocorrências do tipo desde 2013.

Próximo ao local do ataque, nas imediações da Padaria Boa Viagem, existem placas alertando sobre o risco de presença de tubarões. O Corpo de Bombeiros informou que o banho de mar não é proibido na região, mas reforçou a necessidade de que os frequentadores respeitem as orientações de segurança.

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