Mais de 150 kg de drogas são apreendidos em fazenda no interior do AM

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Comando de Policiamento do Interior (CPI) da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), apreendeu, na terça-feira (14), 151 quilos de entorpecentes. A apreensão ocorreu durante patrulhamento fluvial no município de Japurá (a 744 quilômetros de Manaus).

De acordo com informações do CPI, por volta de 15h30, os policiais estavam em patrulhamento pelo rio Japurá, quando visualizaram pegadas em uma trilha na mata, que daria em uma fazenda. Os agentes fizeram a averiguação do terreno e encontraram 73 tabletes de maconha tipo skunk.

A droga estava dividida em quatro sacos que, ao serem pesados, totalizaram 151 quilos. A polícia ainda realizou as buscas no local, mas nenhum suspeito foi encontrado.

O material entorpecente foi levado até o 59° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Hórus/Fronteira Mais Segura

Policiais Militares da operação Hórus/Fronteira Mais Segura, coordenada pela SSP-AM, prenderam um homem no município de Fonte Boa (a 678 quilômetros de Manaus), que estava em atitude suspeita. Após aproximação dos policiais, ele tentou empreender fuga, mas foi capturado em seguida.

Após verificação, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em nome do suspeito, que estava foragido da justiça.

