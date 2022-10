Operação em Manaus resulta na prisão de cinco pessoas e na apreensão de arma e drogas

Ação em combate à criminalidade contou com integração das forças de segurança do estado

Manaus (AM) – Operação policial deflagrada na madrugada desta sexta-feira (21), em Manaus, resultou na prisão de cinco pessoas pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a ação Cidade Mais Segura ocorreu em todas as zonas da capital.

Toda a operação contou com o efetivo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop) da SSP-AM.

O secretário de Estado de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, enfatizou que a operação integrada tem o objetivo de combater a criminalidade e garantir a segurança da população.

“Mais uma operação integrada com o objetivo de combater a criminalidade e garantir cada vez mais a segurança da população. São mandados de prisão, busca e apreensão para cumprimento em todas as zonas da capital. É a segurança pública trabalhando 24 horas por dia, sete dias por semana”, destacou o secretário.

O delegado-geral adjunto da PC-AM, Bruno Fraga, disse que a operação visou cumprir decisões judiciais por diversos crimes, a fim de combater a criminalidade e tirar de circulação tanto infratores quanto possíveis materiais ilícitos que ameaçam a segurança pública.

“Esta é a penúltima semana do mês e fizemos mais uma operação exitosa. Com a coordenação pela SSP-AM e com apoio da PMAM, os policiais civis estiveram em distintos locais da capital amazonense para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão em nome de indivíduos investigados pelos mais variados crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas. Continuaremos trabalhando para garantir o bem-estar da população nos dois meses que restam para o término de 2022″, disse.

Mandados

Em um dos mandados de busca e apreensão, no bairro Parque das Laranjeiras, foi encontrado com um homem uma arma de fogo e uma porção de entorpecente.

Os agentes efetuaram a prisão em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Ao todo, cinco pessoas foram presas em cumprimento de mandados de prisão, sendo dois pelo crime de homicídio, um por tráfico de drogas, um por roubo, além de um mandado de busca e apreensão que resultou no auto de prisão em flagrante delito por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Disque-denúncia

A SSP-AM reforça a importância da utilização da denúncia por meio do 181. A ligação é grátis, e o serviço tem funcionamento 24 horas, todos os dias da semana (inclusive feriados), com sigilo e segurança. A denúncia é avaliada e encaminhada ao setor competente da polícia.

