Deputados do AM podem ganhar força com federação entre União Brasil e Progressistas

Manaus (AM) — As costuras para a formação da federação entre o União Brasil e o Progressistas estão sendo finalizadas. Com essa fusão, a Câmara Federal terá a maior bancada, com 108 deputados. Além do tamanho significativo, a união entre as siglas carrega nomes fortes no Congresso, os quais possuem boa relação com o Congresso e com o Governo Federal. Nesse cenário, conforme cientista político, parlamentares do Amazonas filiados em ambas as siglas podem ganhar mais força.

Nos próximos dias, com a junção do União Brasil e Progressistas, a bancada ultrapassará o número de deputados do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, o qual possui 99 parlamentares na Câmara. A federação entre as duas siglas obriga o trabalho em conjunto até o fim do mandato, e funciona tanto no aspecto nacional, quanto estadual e municipal.

Partidos fortalecidos

Conforme o cientista político Carlos Santiago, o União Brasil e o Progressistas possuem afinidades ideológicas, logo a fusão é favorável para as siglas, as quais ficarão ainda mais fortalecidas. Além disso, a federação também conta com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP) e outras fortes lideranças.

“Os partidos terão mais poderes para a definição da agenda de votação na Câmara e no Senado Federal, até porque o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fará parte dessa federação”, afirmou Carlos Santiago.

Para o governo Lula, a concretização da nova federação também é vantajosa. Isso porque, na atual conjuntura, de acordo com Carlos Santiago, o presidente Lula tem um bom diálogo com o Progressistas e União Brasil. Com a fusão entre as siglas, as negociações e conversas serão mais fáceis.

Na bancada federal do Amazonas, dois deputados fazem parte do União Brasil: Saullo Vianna e Fausto Jr. Para o cientista político, os parlamentares que compõem a nova federação também serão beneficiados, e poderão atuar na defesa dos interesses do Estado do Amazonas.

“Os políticos filiados em federações fortes, com poder, com boa relação dentro do Congresso Nacional e com o Governo Federal terão mais poder para defender suas pautas e os interesses do Amazonas”, explicou Carlos Santiago.

Negociações

Conforme o deputado federal Saullo Vianna (União Brasil), o andamento para a firmação da federação entre o União Brasil e o Progressistas já está “bastante encaminhado” com a confecção do estatuto do partido sendo estabelecida.

Durante as negociações, o Avante também era outra legenda que pretendia entrar na federação. No entanto, segundo o deputado Saullo Vianna, ainda não houve uma confirmação se a sigla deve fazer parte da união entre as legendas. “Mas, entre UB e PP está tudo certo”.

O parlamentar ressaltou que a decisão final sobre a oficialização da federação deve sair após o período de Carnaval. Para ele, a possível formação de uma grande bancada entre o União Brasil e o Progressistas seria benéfica para as ambas as siglas, “pois passaremos a ter a maior bancada da Câmara e a terceira maior do Senado”, afirmou o deputado.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, e presidente do União Brasil no Amazonas, Pauderney Avelino, destacou ao Em Tempo que não é fácil fazer uma federação com dois partidos de dimensões grandes como o Progressistas e o UB, e que as próximas negociações serão retomadas na próxima semana.

Em sua avaliação, no aspecto geral, não é possível definir se a federação será boa ou ruim para o União Brasil, e destacou que as siglas demandarão de muito diálogo. Já no âmbito estadual, pontuou que o Progressistas e União Brasil são aliados no Amazonas, nesse sentido, a fusão entre as siglas traria pouco impacto.

“Não haveria tanto impacto [com a federação], porque o [Marcos] Rotta é o presidente do PP. Em tese é nosso aliado, então não teria impacto ou tanta dificuldade”, disse.

