Federação PSDB-Cidadania Amazonas define candidatos para eleições 2022

Manaus (AM) – A federação Cidadania e PSDB oficializaram, neste sábado (30), as candidaturas de Amazonino Mendes e Arthur Neto para o governo do Amazonas e senado federal, respectivamente. O evento ocorreu na quadra da escola de samba “Sem Compromisso”, na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital amazonense.

As chapas de deputados estaduais e federais de ambas as siglas também foram oficializadas, bem como a escolha do vice na composição para o governo, com o nome do ex-deputado federal Humberto Michiles confirmado para compor a disputa.

Participação

Dr. Raymison, candidato a deputado federal, acredita que este é o momento de verdadeira mudança que o Amazonas precisa Foto: Carlos Araújo

Na avaliação do candidato a deputado federal, Dr. Raymison, este é o momento de oportunizar que a população tenha uma atenção especial por parte do poder público.

“Por conta de tudo isso, coloquei o meu nome para ser avaliado pelo povo do Amazonas e a cidade de Manaus. Quero cuidar de pessoas! Sou cirurgião, professor e técnico agrícola e aprendi deste cedo que, cuidar de gente, é o caminho para um Estado melhor”, afirmou.

Ainda de acordo com Dr. Raymison, para atuar com competência na Câmara Federal em defesa dos interesses do Amazonas, um deputado federal precisa, realmente, propor Leis que beneficiem, realmente, as pessoas.

“Além disso, saber fiscalizar! Nosso Amazonas é rico e vou estar de olho bem aberto para a coisa pública e todos os parlamentares têm esse dever, fazendo as coisas de forma decente. O Estado é rico com um povo pobre e precisamos reverter essa lógica. É necessário mudar. A esperança para nossos apoiadores é de que possamos cuidar das pessoas”, pontuou.

Durante o evento, Amon Mandel (Cidadania), atualmente vereador em Manaus, oficializou sua candidatura para deputado federal. Antes da convenção, pelas redes sociais, o jovem parlamentar classificou como um dia de extrema importância a para todos os candidatos da federação PSDB/Cidadania — Amazonas.

“Estamos a caminho da convenção partidária, onde a gente deve ter a confirmação das chapas para federal e estadual da nossa federação”, comentou.

Números

Durante a convenção, a federação PSDB/Cidadania – Amazonas anunciou que concorrerá com 31 candidatos a deputado estadual e 11 candidatos a federal.

