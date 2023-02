VÍDEO: suspeito é agredido após ficar preso em buraco na parede de comércio no AM

Um um suspeito de roubo, ainda não identificado, ficou preso em um buraco na parede de um comércio no município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus). O fato aconteceu na madrugada de domingo (26).

Em um vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver o homem com a parte de cima do tronco dentro do comércio e a parte debaixo para fora enquanto ele grita de dor no braço.

Nas imagens também é possível ver que o suspeito ainda é agredido enquanto pede ajuda desesperadamente.

Segundo informações, depois de muitas tentativas ele conseguiu ser retirado do local e levado para a delegacia do município para prestar esclarecimentos.

