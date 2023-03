Humorista Flávio Andradde faz estreia nacional no Teatro Amazonas

o comediante apresentará seu show baseado em fatos do mundo do entretenimento sempre com tons de humor e muita leveza

O humorista Pernambuco Flávio Andradde fará neste domingo (5), estreia nacional do seu segundo solo de humor no Teatro Amazonas, intitulado ‘Aproveite a festa’. Os ingressos estão disponíveis nas Óticas Diniz do Manauara, Sumaúma, Amazonas Shopping, na bilheteria do Teatro Amazonas e online no site shopingressos.com.br.

Estruturado com ambientação de luz e histórias cuidadosamente costuradas para que seus expectadores possam viajar na analogia de fazer da vida a própria festa, foi que fez do nome do espetáculo não só um título, mas um recado: APROVEITE A FESTA!

Flávio explica que a ideia do show é uma “pira” muito antiga. “Sempre fui festeiro, apaixonado por festa e decidi fazer um show inteiro abordando vários tipos de festas”, afirma.

“A gente aborda vários tipos de festas! Desde aquelas confraternizações de trabalho até as festas de família. Falo também das farras que eu gosto de ir depois do show”, entregou.

Ele conta ainda que esse espetáculo é um sonho antigo. “Eu quis muito fazer isso e a minha ideia é que as pessoas se sintam ambientadas nessas festas e se vejam nesses momentos. Que essa noite seja de festa e que a gente possa aproveitar da melhor maneira possível”, disse.

Show no Teatro Amazonas

O evento é uma uma produção da Master Cultural. Ricardo Kussuda, produtor do show e idealizador da Master lembra que essa é a quarta passagem de Flávio Andradde por Manaus.

“Essa é a quarta vez que Flávio vem à Manaus, mas a primeira vez no palco do Teatro Amazonas. Esse show que é super bem produzido já começa com a energia boa e quente do norte. Começar por Manaus, de fato é iniciar com pé direto”, afirmou.

Para Kussuda, produzir no Teatro Amazonas é sempre algo muito especial para quem vive de arte: “Realizar evento no Teatro Amazonas como produtor de eventos, é um marco, ainda mais sendo uma estreia nacional de um espetáculo que vai rodar o Brasil todo”, finalizou.

