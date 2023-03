Manaus (AM) – O Amazonas receberá mais de 7 mil cruzeiristas ao longo do mês de março. O sexto navio da temporada, o Viking Sea foi recebido, nesta quinta-feira (2), pelo Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur). O receptivo aconteceu no Cais das Torres, no Porto de Manaus.

Ao todo, o Amazonas deve receber oito cruzeiros, sendo o maior número de navios da temporada. Do quantitativo, cinco navios chegam pela primeira vez ao Amazonas. O de Viking Sea traz 2.240 pessoas, entre passageiros e tripulantes, vindos de San Juan, em Porto Rico.

Desde o início da temporada de cruzeiros 2022/2023, iniciada em novembro, o Viking Sea é o sexto navio a aportar em Manaus. São esperados, em março, 7.150 cruzeiristas, sendo cerca de 4,7 mil passageiros e cerca de 2,3 mil tripulantes.

“A expectativa é muito alta nessa temporada de cruzeiro, a primeira pós-pandemia, e o mês de março é aquele em que mais recebemos navios, que vêm com destinos a Manaus e Parintins, na região da Serra da Valéria. E isso posiciona cada vez, de forma positiva, o destino Amazonas em nível nacional e internacional. É importante frisar que isso representa um trabalho árduo, conforme determina o governador Wilson Lima, de ordenamento, formatação e promoção do destino Amazonas”, disse o presidente da Amazonastur, Gustavo Sampaio.

O navio Viking Sea esteve, na quarta-feira (1º/03), na cidade de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), onde os turistas desembarcaram para participar dos roteiros turísticos pela cidade e conhecer a manifestação folclórica dos bumbás Garantido e Caprichoso.

“Esse navio esteve ontem em Parintins, e uma das coisas marcantes foi a imagem de um tricicleiro recebendo em dólar, e agradecendo muito a atuação do Governo do Estado. Nisso vemos a importância da função social dessa temporada na vida das pessoas da nossa região que recebem esse recurso para sua família. O turismo não é só lazer, ele é o fio condutor de emprego e renda”, enfatizou Gustavo Sampaio.

Foto: Tácio Melo/Amazonastur

Pesquisa de satisfação

Uma pesquisa de satisfação realizada pela Amazonastur, entre novembro de 2022 e janeiro deste ano, mostrou que 87,9% dos cruzeiristas aprovaram o destino Amazonas.

Os visitantes responderam sobre segurança, restaurantes, comida típica, hospitalidade, opções de lazer e entre outros. Considerando dados até janeiro, o Amazonas registrou a entrada de 7.932 cruzeiristas, de acordo com o setor de estatística da Amazonastur. A estimativa é receber cerca de 17.186 visitantes, entre passageiros e tripulantes até o final da temporada.

Cruzeiros do mês de março

Dia 2

Viking Sea, 930 turistas e 480 tripulantes

Dia 4

Volendam, 1.718 turistas e 647 tripulantes

Dia 11

Seabourn Quest, 540 turistas e 330 tripulantes

Dia 14

Ocean Explorer, 160 turistas e 90 tripulantes

Dia 25

Seven Seas Voyager, 777 turistas e 445 tripulantes

Dia 26

Hanseatic Spirit, 230 turistas e 169 tripulantes

Dia 29

Seabourn Venture, 264 turistas e 120 tripulantes

Dia 30

Ocean Explorers, 160 turistas e 90 tripulantes

* Com informações da assessoria

