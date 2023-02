Comissão de Defesa do Consumidor da CMM visita Procon Amazonas

Os presidentes dos dois órgãos representantes do direito do consumidor em Manaus, fecharam parceria para as próximas ações de fiscalização em favor da população

O diretor-presidente do Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon/AM), Jalil Fraxe, recebeu nesta segunda-feira (27), a visita do presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus (CMM), Eduardo Assis (Avante). O intuito da reunião do presidente da COMDEC com Procon Amazonas, foi para alinhar e projetar novas ações que vão fiscalizar empresas, garantindo os direitos dos consumidores na capital amazonense.

De acordo com o vereador, a iniciativa vai trazer não apenas benefícios ao povo manauara. “Temos a ideia de fortalecer uma força tarefa entre todos os órgãos de controle de fiscalização por meio de blitz, facilitar o acesso do consumidor aos canais de reclamação, orientações e marcar de perto presença para garantir que a Lei prevaleça, sendo ela respeitada”, afirma.

Para Jalil, ter esse encontro com a finalidade de somar no combate a tantas legalidades, que vem prejudicando o consumidor, é bem-vindo. “A nova direção da COMDEC da CMM, que é na pessoa do também colega advogado, Eduardo Assis, é importantíssimo para que o nosso trabalho venha fluir na mesma ideia e foco. Um trabalho conjunto e atuante traz retorno e qualidade nas ações, articulações que vão melhorar a vida da população”, explica.

O parlamentar municipal, conta que durante a reunião entre os órgãos de fiscalização, foi tratado da possibilidade de instalar um sistema do próprio Instituto do Estado, que vai se chamar ‘PROCON Legislativo’. “Assim vamos conseguir mensurar dados estatísticos, além de identificar os principais gargalos de problemas que a população tem levado aos órgãos de fiscalização e controle”, enfatiza.

A COMDEC participará de todas as blitz realizadas pelo órgão de fiscalização e, no dia 23 de março, acontecerá oficialmente a instalação da comissão na Câmara de Manaus, na presença de todos os órgãos ligados ao direito do consumidor.

*Com informações da assessoria

