Suspeito de matar e roubar idoso no Pará é preso no bairro Alvorada, em Manaus

Ivanildo Rodrigues do Nascimento, de 26 anos, foi preso preventivamente por envolvimento no latrocínio de Amadeu Justino Braga, que tinha 70 anos, em dezembro de 2021, no município de Óbidos (PA). A prisão ocorreu na manhã de segunda-feira (13), na rua Abílio Alencar, bairro Alvorada, zona centro-oeste.

De acordo com o delegado Danniel Antony, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), relatou que as equipes de investigação receberam uma denúncia anônima sobre um suspeito foragido do estado do Pará, que estava residindo na capital amazonense.

“Nós verificamos a procedência dos fatos relatados e constatamos a existência do mandado de prisão. Sendo assim, nos deslocamos até uma residência no endereço mencionado e conseguimos localizar e prender o homem”, informou Antony.

O titular ressaltou a importância da contribuição da população, por meio de denúncias anônimas, pelo número (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

O crime

A Polícia Civil do Pará (PC-PA) descobriu que Ivanildo e outros três suspeito planejaram o crime, com a intenção de pegar dois cordões de ouro da vítima, para pagar uma dívida de uma das integrantes do grupo criminoso.

Segundo o delegado do PA, Ivanildo e outro indivíduo foram responsáveis por conter a vítima, amarrá-la e amordaçá-la, na própria residência, de onde levaram R$ 1 mil.

O idoso foi encontrado em um dos cômodos de sua casa, no chão com as mãos amarradas com fita plástica, sem roupas da cintura para baixo, tinha diversas lesões corporais, e estava amordaçado com fita adesiva e um pano cobrindo a cabeça.

Decisão judicial e procedimentos

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Única de Óbidos, no dia 19 de janeiro de 2022. Ivanildo responderá por latrocínio, e será encaminhado para audiência de custódia, onde ficará à disposição da Justiça.

