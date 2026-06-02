TRIBUNAL DO CRIME

Imagens mostram "Gordinho da Revoada" sendo interrogado por criminosos dentro de um carro antes de ser levado para a fronteira com a Bolívia. Polícia investiga o caso.

Um novo vídeo que circula nas redes sociais mostra os últimos momentos de vida de Antônio Marcos dos Santos Filho, de 23 anos, conhecido como “Gordinho da Revoada”. As imagens registram o motorista por aplicativo dentro de um carro, sob pressão de criminosos, pouco antes de ser levado para a região de fronteira com a Bolívia.

Na gravação, o jovem aparece visivelmente nervoso. Além disso, homens que ocupam o veículo fazem perguntas sobre pessoas, rotas e uma suposta movimentação financeira. Durante todo o interrogatório, Antônio Marcos tenta negar qualquer envolvimento em uma possível traição ao grupo.

Em determinado momento, ele pede que os criminosos não façam mal à família.

“Por favor, não faz nada comigo, nem com minha mulher, nem com ninguém”, diz o motorista em um dos trechos.

Segundo o conteúdo do vídeo, os criminosos suspeitavam que o jovem tivesse ligação com o desaparecimento de uma carga de drogas. Por isso, passaram a questioná-lo sobre valores e transferências bancárias.

Novo vídeo mostra interrogatório de 'Gordinho da Revoada' dentro de carro antes da morte pic.twitter.com/YGAiOiIoKj — Portal Em Tempo (@portalemtempo) June 2, 2026

Despedida da família

O caso já havia ganhado repercussão nacional após a divulgação de outro vídeo. Na gravação anterior, Antônio Marcos aparece se despedindo dos pais e afirmando que havia caído em uma “cilada”.

“Eu caí numa cilada. Vou morrer porque fiquei como errado nessa situação. Entrego a minha vida a Deus. Um abraço para o meu pai e para a minha mãe”, afirmou.

A mensagem emocionou familiares e amigos. Além disso, provocou forte mobilização nas redes sociais.

Quem era ‘Gordinho da Revoada’

Antônio Marcos trabalhava como motorista por aplicativo em Porto Velho, capital de Rondônia. Entre amigos e conhecidos, ele era chamado de “Gordinho da Revoada”.

Após o desaparecimento, familiares passaram a publicar homenagens nas redes sociais. Ao mesmo tempo, mensagens de apoio foram direcionadas à esposa do jovem, que está grávida.

Moradores da região também passaram a cobrar respostas das autoridades. Principalmente porque o paradeiro do corpo segue desconhecido.

Polícia apura o caso

Atualmente, a Polícia Civil de Rondônia investiga as circunstâncias do desaparecimento. Entre as linhas de apuração, os agentes analisam a possível participação de organizações criminosas.

Além disso, os investigadores tentam identificar todos os envolvidos e esclarecer os fatos registrados nos vídeos.

Até o momento, as autoridades não localizaram o corpo de Antônio Marcos. Por isso, as buscas continuam enquanto a família aguarda respostas sobre o caso.

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