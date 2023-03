‘Essa é a hora de fortalecer a Zona Franca’, diz Amom sobre reunião do CAS, em Manaus

O deputado federal Amom Mandel (Cidadania) viajou a Manaus, nesta sexta-feira (24), junto à comitiva do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB), para a 308ª Reunião do Conselho Administrativo da Suframa (CAS). A decisão do parlamentar de participar da comitiva foi uma forma de incentivar a ida de Alckmin, que também preside o CAS, à primeira reunião realizada pelo conselho.

Realizada no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, no bairro Flores, zona Centro-Sul de Manaus, a reunião terá a presença do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e de outros parlamentares e chefes do Executivo municipal, de Manaus e Rio Branco, e estadual, do Amazonas e Amapá.

Entre os assuntos a serem discutidos, está a avaliação de projetos que somam investimentos de cerca de R$ 1,5 bilhão, com a previsão de instalação de novas empresas no Polo Industrial de Manaus, além da geração de mais de 1.500 novos empregos. A expectativa, segundo o parlamentar, é de que a reunião traga resultados efetivos à região.

“Fiz questão de vir junto com a comitiva presidencial para garantir que a presença do vice-presidente não seria desmarcada. Espero que essa reunião traga resultados reais para o Amazonas e que possamos todos entrar num consenso. Nós ainda temos questões indefinidas em relação à Zona Franca, como a falta do superintendente efetivo para a Suframa e os riscos em relação à reforma tributária, então essa é a hora de fortalecermos o modelo econômico e garantir a geração de emprego e renda para a população”, declarou Amom.

