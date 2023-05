“Meeting Basa”: Inscrições abertas para competição de paratletismo em Manaus

Manaus (AM) – A programação será dividida em dois dias, no sábado, 27 de maio, com o painel “Como transformar a deficiência em eficiência esportiva?” às 10h na sala do social do Ministério Internacional da Restauração – MIR, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste, e oficina prática às 16h na Vila Olímpica de Manaus, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste. Já no domingo, dia 28, ocorrerá uma competição na pista de atletismo da Vila Olímpica a partir das 14h.

A oficina é aberta para o público, tendo como alvo professores de educação física, acadêmicos, pais, atletas, paratletas e demais interessados no tema. Por outro lado, a competição é exclusiva para pessoas com deficiência (PCD’s).

Ao todo, são 300 vagas disponíveis para as modalidades: Arremesso de peso, Lançamento de dardo, Lançamento de disco, Salto em distância, Corrida, Corrida de Meio Fundo e Corrida de Fundo. As provas serão disputadas nas categorias: Sub 14, Sub 17, Sub 20 e Adulto.

Os participantes serão reunidos em tipos de deficiências – Física motora, Física – comprometimento de membros superiores, Física – comprometimento de membros inferiores, Física – usuário de cadeira de rodas, Intelectual, Visual e Autismo sem deficiência intelectual.

A inscrição é gratuita e pode ser feita via um formulário disponível no site www.apannorte.org.br . Para efetivar a inscrição na competição, é necessário que o inscrito leve, no mínimo, 2 garrafas pets de 2L no dia da oficina, prática no sábado, dia 27 de maio, às 16 na Vila Olímpica de Manaus. Sendo assim, para incentivar práticas sustentáveis, o Meeting Basa apresenta uma novidade, o participante que levar o maior número de garrafas pets ganhará um prêmio. Serão premiados o primeiro, segundo e o terceiro lugar de cada categoria da disputa com medalha e certificado de participação.

Oportunidade para descobrir novos talentos

Visando maior conscientização sobre o potencial da pessoa com deficiência e sua participação no paradesporto, tanto em nível de iniciação (a simples prática e experiência com o paratletismo) quanto em níveis de rendimento (paratletas com participação em competições) e alto rendimento (atletas que estão classificados nas primeiras colocações do ranking brasileiro), o Meeting Basa tem o objetivo de revelar à sociedade novos talentos do paratletismo na região Norte do Brasil.

A presidente da APAN, Thaís Castro, afirma que a intenção do evento não é apenas oportunizar um momento de lazer e aprendizado aos participantes, mas de promover e ampliar o acesso à práticas esportivas por PCD’s.

“A gente tem esse objetivo mais amplo de agregar aquelas pessoas que de maneira até meio informal, de brincadeira mesmo praticam alguma atividade física… Por exemplo, as crianças mais novas que têm alguma deficiência já correm naturalmente porque faz parte das brincadeiras de criança. Então, idealizamos o ‘Meeting Basa’ para capacitar pessoas, professores de educação física, pais e demais interessados em praticar o paratletismo”, disse.

Patrocínio

Contemplado por meio do edital de Patrocínio 2023 do Banco da Amazônia, o ‘Meeting Basa’ torna-se a concretização de um sonho que já estava no papel.

“A gente vem alimentando essa ideia de fazer uma competição há dois anos, mas devido ao custo envolvido, nós tínhamos até então, apoios pontuais de parceiros para aquisição de equipamentos, passagens e treinos, que em sua maioria são realizados na pista de atletismo da Vila Olímpica, cedida pela FAAR. Aí veio esse edital do Basa no ano passado, foi quando percebi que seria a oportunidade perfeita para colocarmos em prática”, explicou Thaís Castro, presidente da APAN, ressaltando a importância do investimento do poder público na promoção de ações voltadas ao paradesporto.

Programação

A programação completa com horários e endereço das atividades, além de detalhes sobre as provas podem ser consultadas nas redes sociais da APAN @apannorte e pelo site www.apannorte.org.br . Para mais informações, basta entrar em contato com a APAN através do número (92) 99906-0025.

Meeting Basa

O Meeting Basa – Impulsionando o Paratletismo da Amazônia é um evento realizado pela Associação Paradesportiva do Norte (APAN). Patrocinadores oficiais: Banco da Amazônia (BASA), Governo Federal (GOV). Apoiadores: Governo do Estado do Amazonas por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (FAAR), Prefeitura de Manaus por meio da Fundação Manaus Esporte (FME), Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas (FEDAEAM), Assessoria Esportiva Sérgio Sports e Da Terra – Estamparia Digital.

APAN

A APAN é uma associação sem fins lucrativos, de caráter científico, recreativo, cultural, educacional, esportivo, social e profissionalizante. Sua finalidade é a prevenção, reabilitação, promoção e inserção social da pessoa com e sem deficiência, através da prática da Educação Física e do Esporte. Para isso, a APAN tem uma ligação forte com a promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência em contexto inclusivo. Como práticas esportivas, a APAN pode atuar em qualquer modalidade olímpica e paralímpica. Atualmente, tem forte atuação no atletismo e está iniciando um trabalho de base na natação.

