Palmeiras segue embalado no Brasileirão e aplica mais uma goleada

Atual campeão do Brasileirão, o Palmeiras segue embalado na edição de 2023 do torneio. Após golear o Goiás por 5 x 0 no último final de semana, na quarta-feira a equipe comandada pelo português Abel Ferreira acabou fazendo mais uma vítima, o Grêmio. Com gols de Raphael Veiga, duas vezes, Kayke e Luan, o Alviverde aplicou uma goleada de 4 x 1 para cima do tricolor gaúcho.

Durante praticamente toda a partida, ficou evidente a superioridade do Palmeiras diante dos adversários atuando no Allianz Parque, e apesar do primeiro tempo ter acabado em 1 x 1, o Verdão foi o time que levou mais perigo ao gol, chegando a desperdiçar algumas oportunidades de ampliar o placar.

No segundo tempo, o Alviverde não tomou conhecimento do Grêmio, desbancando o time gaúcho até com certa facilidade, ainda mais se levarmos em consideração que o Imortal não contou com a presença de Luis Suárez, que foi poupado por conta da extensa sequência de jogos.

Agora, o Palmeiras possui uma sequência complicada de jogos, tendo pela frente neste mês de maio o Bragantino, Santos e Atlético-MG, assim como o Fortaleza pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil e o Cerro Porteño na Copa Libertadores.

Flamengo se recupera

Após uma sequência de três derrotas e uma ida para a zona de rebaixamento do Brasileirão, finalmente o torcedor do Flamengo teve alguma alegria nos últimos dias, já que a equipe venceu o Goiás jogando no Maracanã.

Com gols de Pedro e Everton Ribeiro, apesar de não ter feito uma atuação brilhante, o Flamengo conseguiu os três pontos jogando em casa e atualmente ocupa o meio da tabela do Brasileirão. E, para alegrar um pouco mais a torcida, Arrascaeta parece estar totalmente recuperado, e conseguiu jogar os 90 minutos de jogo, assim como Bruno Henrique, que ficou em campo por 80 minutos. No entanto, Pedro foi substituito por conta de uma lesão na coxa e deve desfalcar o time nos próximos jogos, já que segundo o Departamento Médico do rubro-negro, ele deve ficar afastado dos gramados por 10 dias.

Ainda assim, ao que parece, Sampaoli tem conseguido acertar o time, principalmente quando o assunto é o meio-campo, já que tanto Pulgar quanto Victor Hugo tiveram boas participações no jogo contra o Goiás. O Flamengo, mesmo com o triunfo, acabou sentindo a ausência de Gabriel Barbosa, que foi suspenso no último jogo por conta da quantidade de cartões amarelos e desfalcou o time. Sem a presença do camisa 10, ficou clara a carência do clube em criar boas jogadas ofensivas, mesmo com Everton Ribeiro e Arrascaeta em seu meio-campo.

Agora, como ressaltou Bruno Henrique após o triunfo sobre o Goiás, o Flamengo já está pensando em seu próximo adversário, o Bahia, fora de casa.

“Sabemos que vai ser difícil jogar lá. Então a gente tem que virar a chave já e pensar no Bahia, onde a gente tem a posse de bola. E não é ficar só com a posse de bola, a gente tem de agredir a equipe deles. E quando as oportunidades aparecerem, a gente tem que estar com a cabeça boa, sólida para poder fazer os gols e ganhar o jogo”, relatou o jogador.

