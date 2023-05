Com apenas 5 anos, Miss Baby Brasil 2023 vai representar o Brasil em concurso de beleza

Giovanna Torres tem 5 anos e é a 1ª amazonense a participar do mundial do concurso que acontecerá na República Dominicana em outubro deste ano

Manaus (AM) – As Mini Misses Brasil Giovanna Torres, Maria Cecília e Lívia Ferrari são convidadas especiais da 2º edição da Agrifest, na capital do Amazonas. O evento acontecerá no podium da Arena da Amazônia, entre os dias 18 a 21 de maio. As misses farão presença VIP no dia 19 de maio.

Após concorrer com 9 meninas e vencer o Miss Baby Brasil 2023, Giovanna Torres tem 5 anos e é a 1ª amazonense a participar do mundial do concurso que acontecerá na República Dominicana em outubro deste ano. Para se preparar para o mundial na categoria Baby, Giovanna está fazendo aulas de Teatro, Espanhol, Passarela, Tecidos e Violino.

A amazonense Lívia Ferrari, de 7 anos, que já conquistou o título de Mini Model World Brasil 2024, foi confirmada pelos organizadores do mesmo evento para participar do Mini Miss Internacional. O evento internacional ocorrerá em 2024, em Punta Cana, na República Dominicana.

A amazonense Maria Cecília, de 9 anos, após conquistar a coroa de “Mini Miss Brasil 2023 se prepara para representar o país no concurso internacional em Arequipa-Peru, nos dias 23 a 26 de novembro 2023. Além de influencer, Cecília é ginasta ritimica e pretende trazer para o Amazonas o título mundial 2024.

As mini misses o convite para presença vip veio através da Escola de passarela, Angel college comandada pela Miss Yari Angel.

Agrifest

A programação do Agrifest inclui a primeira seletiva do concurso de beleza “Garota Agrifest”, além de apresentações de bandas e cantores locais como Rodrigo Raniely, Monaliza, Feras do Forró e Igor Oliveira.

Além do concurso, os visitantes poderão participar da 2ª Feira da Agricultura Familiar e experimentar o suco de laranja diretamente do maior produtor de cítricos do Amazonas, o município de Rio Preto da Eva.

A Agrifest também contará com uma vasta Praça de Alimentação com diversas opções de comidas típicas da região amazônica e do Brasil. O lançamento do Agrifest ocorreu no último sábado, 22 de abril, no Rancho Sertanejo, localizado na Avenida Prof. Nilton Lins, nº 219, bairro de Flores.

