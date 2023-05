Sucesso de público: Espetáculo ‘Dois Irmãos’ em sua última semana em Manaus

Manaus (AM) – O espetáculo “Dois Irmãos”, baseado na obra de Milton Hatoum, entrou na penúltima semana da temporada em Manaus. A produtora amazonense “Menina Miúda Produções Artísticas” assina a peça, contemplada no Prêmio Funarte de Estímulo ao Teatro 2022.

Segundo o diretor da montagem, Cairo Vasconcelos, a produção conta com cenário exclusivo e trilha sonora inédita. “No processo do espetáculo ‘Dois Irmãos’, quisemos tornar tudo original, trazer inovação”, ressaltou.

“A trilha sonora mistura ritmos libaneses e amazônicos. Traz uma atmosfera sensível, dramática e com a carga que a peça merece. O público só tem a ganhar com esse espetáculo”, completou.

Quem assistiu aprovou. O aposentado Raimundo Oliveira saiu impactado, ao relembrar a “Manaus antiga”. “Uma peça que fala das nossas memórias daqui de Manaus. Conheço as ruas. Conheci o orfanato de Santa Izabel. Essas lembranças voltam, e a gente mergulha profundamente”, afirmou.

A peça “Dois Irmãos” é baseada no romance homônimo — de mesmo nome — ‘Dois Irmãos’. Na obra, o escritor amazonense Milton Hatoum retrata os conflitos de uma família em meio à Manaus do século XX. No centro do romance, estão os gêmeos Yaqub e Omar, com uma relação marcada por tensão e rivalidade.

Depois de assistir ao espetáculo, a administradora Beatriz Viana teve novas percepções sobre os gêmeos. “Eu senti raiva e empatia pelo Omar ao mesmo tempo”, destacou. Ela também já escolheu seu personagem preferido: “o narrador da história, o Nael”.

Adaptação para o teatro

O romance “Dois Irmãos” já foi adaptado para TV, em minissérie da Globo; em espetáculo teatral, por profissionais de São Paulo; e em HQ (História em Quadrinhos), pelos quadrinistas paulistanos Fábio Moon e Gabriel Bá.

A nova adaptação para o teatro é encenada pela primeira vez em Manaus, cidade descrita na obra de Milton Hatoum.

Admirador de teatro, o escritor amazonense deu apoio à nova adaptação e celebrou a encenação na capital do Amazonas. “O teatro sempre me acompanhou. A arte faz parte da formação do espírito e da moral do indivíduo. Sem a arte, você corre o risco de ficar embrutecido, insensível”, ressaltou Milton Hatoum.

Primeira temporada

A primeira temporada da peça ‘Dois Irmãos’ fica em cartaz até o dia 26 de maio de 2023. Todas as apresentações são realizadas no Buia Teatro, localizado na Rua Dona Libânia, 300, Centro Histórico de Manaus, bem perto do Largo de São Sebastião.

A classificação do espetáculo é livre para pessoas acima de 16 anos de idade, e as sessões contam com intérpretes de Libras.

Ingressos na bilheteria

Com os ingressos online esgotados, para garantir a compra presencial, o espectador precisa chegar ao Buia Teatro com uma hora de antecedência.

Os bilhetes custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). Outras informações podem ser obtidas com a produção da peça, pelo número (92) 9381-6469.

Prêmio Funarte

O espetáculo teatral ‘Dois Irmãos’ concorreu ao edital do Prêmio Funarte de Estímulo ao Teatro 2022 e conquistou nota 10 dos jurados.

Menina Miúda Produções Artísticas

A Menina Miúda Produções Artísticas é uma produtora teatral do Amazonas. O grupo busca movimentar a cultura do Estado e proporcionar oportunidades aos artistas locais por meio de formação nas artes cênicas. Também atua na produção teatral, levando espetáculos a diferentes públicos, e promove eventos, como feiras e circuitos artísticos.

Cairo Vasconcelos

Cairo Vasconcelos é formado em Licenciatura em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). É ator e diretor. Já circulou com espetáculos de teatro de rua pelo Brasil, especialmente em cidades da Região Norte. Possui experiência em dança e performance, e já se apresentou pelo interior do Amazonas, com o Prêmio Circulação Funarte: Performance ‘Curuminzado’, da Souffle de Bodó Company. Em 2019, fundou a Menina Miúda Produções Artísticas e, atualmente, exerce as funções de diretor e produtor cultural.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Fórum Henoch Reis recebe exposição sobre assédio e descriminação

Shopping de Manaus recebe exposição de carros antigos

Manaus recebe 1° Encontro de Corais da Faartes