Cirurgia plástica no AM: saiba os cuidados na hora de escolher um bom profissional

De acordo com a cirurgião plástica, Raquel Magalhães, que atua na Clínica Dermatológica Dr. Ilner Souza, em Manaus, alguns critérios precisam ser observados

Os cuidados na escolha de profissionais para a realização de procedimentos estéticos estão entre os principais alertas dos especialistas. Somente em 2021, de acordo com dados da sociedade internacional de cirurgia plástica, o Brasil ficou como vice-líder mundial quando o assunto é a estética, com 12, 7%.

Foram mais de um milhão e seiscentas mil intervenções cirúrgicas, tendo como “carro chefe”, a lipoaspiração, ultrapassando duzentas e cinquenta mil. O país perde apenas para os Estados Unidos, que realizaram 15, 5% dos procedimentos.

De acordo com a cirurgião plástica, Raquel Magalhães, que atua na Clínica Dermatológica Dr. Ilner Souza, em Manaus, alguns critérios precisam ser observados.

“Não dá, por exemplo, para a gente ficar definindo preços fixos de procedimentos. A saúde de alguém não é brincadeira e, primeiro, o paciente precisa passar por uma avaliação adequada para saber o que é necessário no seu caso. Os órgãos de classe até proíbem isso. Tudo tem que ser feito de forma criteriosa”, explica.

Outra dica da cirurgiã Raquel Magalhães é o paciente não se basear por procedimentos expostos em redes sociais.

“Isso não pode de forma alguma. Uma pessoa não é igual a outra e muita gente não expõe a realidade ou dá informações adequadas se baseando só em redes. A gente tem que tomar um cuidado muito especial com isso”, comenta.

Lipoaspiração

Em relação as cirurgias mais procuradas, a lipoaspiração, inclusive em homens, é o chamado “carro chefe”, quando o assunto é vaidade. “Os homens também procuram muito. Eles estão se cuidando mais. Cirurgias nas mamas estão nesta lista, também. É muito bom que os homens se cuidem”, ressalta.

Este, inclusive, é um dos atendimentos realizados na Clínica de Dermatologia do Dr. Ilner Souza, onde a cirurgiã atende. “Usamos tecnologia de ponta, avaliamos minuciosamente, orientando o paciente de forma adequada e tomamos todos os cuidados quando da realização dos procedimentos. A gente sabe da credibilidade que tem o nome Ilner Souza e da responsabilidade que temos com as vidas de todos que nos procuram”, ponta.

Credibilidade

Aproveitando a entrevista cm a cirurgiã, a equipe do Em Tempo não pode deixar de conversar com o próprio ‘dono da casa’, o médico dermatologista Ilner Souza, cujo nome é referência quando o assunto é essa área.

“Aqui estamos preparados para atender todos que nos procuram com responsabilidade, ainda mais com a chegada da Dr. Raquel Magalhães ao time, que é uma profissional capacitada. Também endossamos as palavras dela sobre a procura por profissionais adequados e se ele pertence, ainda, ao quadro de profissionais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ou de Dermatologia. Pesquisar sempre é o melhor”, finaliza.

Atendimentos

Para saber mais sobre procedimentos estéticos e dermatológicos, o Em Tempo também deixa a dica especial em relação ao atendimento da Clínica de Dermatologia Ilner Souza, localizada na avenida Umberto Calderaro Filho, 455, Edifício Cristal Tower, sala 101.

Leia mais

Anitta diz que perdeu as contas de quantas plásticas já fez

Clínica de emagrecimento e estética promove palestra voltada para mulheres em Manaus

Amazonas retorna cirurgia bariátrica em pacientes do SUS