Amazonas retorna cirurgia bariátrica em pacientes do SUS

Manaus (AM) – A Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realizou a primeira cirurgia bariátrica deste ano na segunda-feira (27). O procedimento acontece três semanas após o anúncio da realização da operação. O contrato assinado pelo Governo do Amazonas, no dia 3 de fevereiro, garante a realização de 48 cirurgias bariátricas para pacientes da rede pública de saúde ao longo deste ano.

O procedimento é realizado no tratamento da obesidade mórbida, não sendo um procedimento estético. O secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, destaca que essa cirurgia beneficia diretamente a população que mais precisa.

“(O procedimento) se fazia pelo SUS (Sistema Único de Saúde) aqui. Temos notícias de que foi interrompida, não sei por que motivo, em 2013. O doutor Ayllon com sua equipe nos procurou na Secretaria. Conversamos com o governador Wilson Lima e foi uma determinação do governador que retornassem essas cirurgias o mais rápido possível. Conseguimos assinar o contrato”, relata o secretário.

Anoar Samad assinala ainda que a garantia de realização do procedimento é “um marco importantíssimo sobretudo para a população que precisa”.

“As pessoas que não têm acesso a um plano de saúde, as pessoas que não têm acesso a uma condição financeira para pagar uma cirurgia dessa e sofrem com os problemas que a obesidade, sobretudo a obesidade mórbida, traz à saúde. No governo Wilson Lima, a gente promete, a gente cumpre e a gente faz”, declarou.

A partir da assinatura do contrato, os pacientes que estão aguardando a cirurgia após determinação judicial começaram a ser atendidos primeiro e, em seguida, o fluxo de atendimento será definido pela FHAJ em conjunto com órgãos de controle. O diretor da unidade, médico Ayllon Menezes, ressalta que a cirurgia representa uma melhoria significativa na qualidade de vida das pessoas que necessitam do procedimento.

“O paciente de cirurgia bariátrica vivia sendo preterido, infelizmente, há algumas gestões. Conseguimos, frente a essa necessidade, resgatar a priorização deste serviço e colocar de novo em funcionamento. Com isso conseguimos oferecer, através da cirurgia realizada pela equipe do doutor Sidney Chalub, melhorar a qualidade de vida desses pacientes”, ressaltou.

A paciente Daysevanda Dantas comemora, emocionada, a realização do procedimento. Para ela, será o início de uma mudança de vida.

“Ao retornarem as cirurgias, eu fui chamada ao ambulatório e consegui fazer os exames a tempo. Estou muito feliz de, ao retornar o processo, eu ter sido agraciada com a primeira cirurgia. Fui muito bem recebida pelo ambulatório da aqui no Adriano Jorge. Eu estava em casa à noite e tinha uma técnica me ligando pra informar que tinham conseguido antecipar meu exame”, afirma.

Obesidade

Manaus é a capital brasileira com maior índice de pessoas obesas, segundo pesquisa divulgada em 2019 pelo Ministério da Saúde. O cirurgião do aparelho digestivo e participante do serviço de cirurgia bariátrica na FHAJ, Sidney Chalub, destaca que o trabalho não se limita apenas à cirurgia, mas que há uma equipe médica multidisciplinar envolvida no processo.

“Não é apenas a cirurgia bariátrica, e sim um programa de cirurgia bariátrica no qual teremos vários profissionais para auxiliar esse paciente não só no preparo, mas no acompanhamento em longo prazo. Estamos muito felizes porque estamos oferecendo um programa de qualidade”.

A cirurgia bariátrica é realizada para o tratamento da obesidade mórbida ou obesidade grave, e das doenças associadas ao excesso de gordura corporal. O procedimento será feito por videolaparoscopia (por vídeo), uma técnica moderna, menos invasiva, que garante uma recuperação mais rápida do paciente.

A prestação de serviço terá duração de 12 (doze) meses, a contar da publicação do extrato contido no Diário Oficial do Estado do Amazonas (DOE).

*Com informações da assessoria

