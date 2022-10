Clínica de emagrecimento e estética promove palestra voltada para mulheres em Manaus

Manaus (AM) – Acontece neste sábado (29), a 1ª edição da palestra com o tema ‘Mulheres que se amam’, a partir de 15h30. A ideia da fisioterapeuta Adriana Guerreiro será realizada na clínica que leva o nome da profissional e visa tratar sobre a autoestima das mulheres e incentivo às mudanças.

Além de Adriana, o evento contará com um time de especialistas de diversas áreas, que vão contribuir com esse bate-papo que promete mudar a vida das mulheres que estiverem presentes.

“A ideia é mostrar a força que todas nós mulheres temos e por meio das conversas que teremos com as palestrantes mexer de forma positiva com autoestima de cada uma. Além disso, estaremos em clima de festa com um coquetel e, em seguida, a participação de um DJ”, adianta Adriana.

Ainda segundo a especialista, esse evento é para todas as mulheres que querem mudar e começar uma verdadeira transformação em suas vidas.

“Eu sou mãe, mentora de emagrecimento, fisioterapeuta, empresária e acima de tudo uma mulher que quer ajudar outras mulheres a se amarem muito mais”, disse Adriana. O evento, que acontece na clínica fica localizada no conjunto Morada do Sol, Rua Miguel Ângelo, número 32, quadra L, Adrianópolis, contará ainda com sorteios e descontos exclusivos nos procedimentos.

Quem é Adriana Guerreiro?

A fisioterapeuta Adriana Guerreiro já é referência em estratégias para o emagrecimento inteligente, realizado de forma saudável, com foco em reeducação alimentar.

Fundadora da clínica que leva o seu nome, a profissional realiza outros procedimentos.

Entre os mais famosos está o procedimento ‘Crio da Dri’, uma técnica personalizada e diferenciada com resultados eficazes e cientificamente comprovada.

Para mais informações sobre ingressos, entrar em contato com o número (92) 98113-9303.

*Com informações da assessoria

