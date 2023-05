Juíza que condenou Lula assume Operação Lava Jato após afastamento de Appio

A juíza Gabriela Hardt assumiu a 13ª Vara da Justiça Federal do Paraná, e ficará no comando da Operação Lava Jato. A decisão ocorre um dia após Tribunal Regional Federal da 4ª Região afastar cautelarmente Eduardo Appio, cuja conduta é investigada. O juiz é visto como desafeto do senador Sérgio Moro e do deputado cassado Deltan Dallagnol.

Hardt passou a ser substituta do ex-juiz Sergio Moro em 2014, durante processos da operação. Em 2019, ela condenou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a 12 anos de prisão no caso do sítio de Atibaia.

A decisão de afastar Eduardo Appio foi dada após uma representação feita pelo desembargador Marcelo Malucelli, que se envolveu em imbróglio no caso do advogado Tacla Duran – ex-operador da Odebrecht que hoje acusa Moro e Deltan.

A Corte regional suspeita da ligação de Appio com “ameaças” narradas pelo filho do desembargador, o advogado João Malucelli. João é sócio do escritório Wolff Moro, em Curitiba – do qual também constam como sócios a deputada Rosângela Moro e seu marido, o senador Sergio Moro.

*Com informações da Istoé

