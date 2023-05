Requerimento aprovado na CPI da Manipulação de Apostas, dá acesso à íntegra das investigações

Brasília (DF) – O requerimento No 6/2023 do deputado federal Saullo Vianna (União-AM) que pede acesso à integra da investigação Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas, foi aprovado por unanimidade na tarde desta terça-feira (23). Criado na última semana, o colegiado busca apurar responsabilidade na manipulação de resultados de partidas de futebol para favorecimento de sites e casas de apostas.

“Temos de apurar, com rigor, os responsáveis por fatos gravíssimos relacionados às suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro sob pena de colocar em xeque a credibilidade do maior esporte do nosso país e do mundo. Essa situação já chegou ao Amazonas, com a comprovação de jogadores envolvidos em manipulação e com o rebaixamento do time. Temos de evitar que essas fraudes avancem em nosso país”,

diz Saullo Vianna.