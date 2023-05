VÍDEO: Cigarro eletrônico explode em pleno voo causando pânico em passageiros

Genebra- Um incêndio assustou os passageiros que estavam em um voo de Genebra para Amsterdã, o acidente aconteceu por conta de um cigarro eletrônico que explodiu em um dos compartimentos superiores da aeronave. No momento, muitos chegaram a acreditar que poderia ser uma bomba.

O objeto pertencia a um passageiro, alguns tripulantes tentaram apagar as chamas com as mãos e outros tentaram salvar suas bagagens.

O avião pousou sem nenhum tipo de problema, mas teve que voltar para seu destino de origem por questões de pousou em segurança, não houve relatos de feridos durante o voo.

As autoridades suíças iniciaram uma investigação logo depois e concluíram que o incêndio havia sido causado por um “descontrole térmico” – uma falha na bateria – em um cigarro eletrônico que havia sido embalado em uma das sacolas dentro de uma bagagem.

Os 191 passageiros que estavam na aeronave puderam voar para seu local de destino apenas no dia seguinte sem mais transtornos.

Cuidados para a prevenção

O líquido usado no cigarro eletrônico tem consistência pegajosa e fica grudado nos dentes após a inalação. A substância também é capaz de alterar o microbioma da boca, tornando o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias causadoras de cáries.

De acordo com os cientistas, as cáries podem aparecer em locais pouco comuns, como nas bordas inferiores dos dentes da frente.

Os autores do estudo alertam que as pessoas que usam vape devem ter cuidado redobrado com a saúde bucal para prevenir cáries, com o uso de pasta de dente com flúor com prescrição médica, enxágue com flúor, aplicação de flúor nas consultas e check-up com mais frequência do que o restante da população. Eles indicam duas vezes ao ano.

*Com informações do UOL

