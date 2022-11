Uso de vape pode causar apodrecimento dos dentes, diz estudo

As pessoas que fumam cigarro eletrônico, conhecido como vape, correm maior risco de desenvolver cáries nos dentes e bactérias na boca, segundo estudo feito na Tufts University School of Dental Medicine, dos Estados Unidos.

Os pesquisadores analisaram dados de aproximadamente 13 mil pessoas tratadas nas clínicas odontológicas do hospital entre 2019 e 2022. Eles observaram que 79% das pessoas que usavam vape tinham alto risco de apresentar cáries. Entre os que não fumavam, a taxa era de 60%.

A pesquisa foi publicado nessa quarta-feira (23), no The Journal of the American Dental Association.

Cuidados para a prevenção

O líquido usado no cigarro eletrônico tem consistência pegajosa e fica grudado nos dentes após a inalação. A substância também é capaz de alterar o microbioma da boca, tornando o ambiente perfeito para a proliferação de bactérias causadoras de cáries.

De acordo com os cientistas, as cáries podem aparecer em locais pouco comuns, como nas bordas inferiores dos dentes da frente.

Os autores do estudo alertam que as pessoas que usam vape devem ter cuidado redobrado com a saúde bucal para prevenir cáries, com o uso de pasta de dente com flúor com prescrição médica, enxágue com flúor, aplicação de flúor nas consultas e check-up com mais frequência do que o restante da população. Eles indicam duas vezes ao ano.

