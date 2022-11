População deve ter cuidado com saúde para evitar desenvolvimento de câncer

De acordo com estatísticas do Inca, os cânceres de pele, próstata, mama, pulmão, estômago, cólon e reto, são os que mais afetam os brasileiros

Manaus (AM)- Neste dia 27 de novembro, quando se destaca o Dia Nacional de Combate ao Câncer, data que serve para conscientizar a população sobre os cuidados e prevenção, considerada a segunda doença que mais mata no Brasil e no mundo, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), alerta a população sobre os diferentes tipos de tratamentos e, principalmente, como evitar esta doença e diagnosticá-la o quanto antes.

A data foi criada por intermédio da Portaria do Ministério da Saúde (MS), em dezembro de 1988, através do Instituto Nacional de Câncer (Inca), órgão responsável pela coordenação e desenvolvimento de campanhas e estudos relacionados ao câncer.

De acordo com estatísticas do Inca, os cânceres de pele, próstata, mama, pulmão, estômago, cólon e reto, são os que mais afetam os brasileiros. No Amazonas os mais incidentes são os de mama, colo de útero e próstata.

Os diferentes tipos de câncer correspondem aos vários tipos de células do corpo. Quando começam em tecidos epiteliais, como pele ou mucosas, são denominados carcinomas. Se o ponto de partida são os tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, são chamados sarcomas.

O câncer pode surgir em qualquer parte do corpo. Entretanto, alguns órgãos são mais afetados do que outros; e cada órgão, por sua vez, pode ser acometido por tipos diferenciados de tumor, mais ou menos agressivos. Entre eles está o pulmão, o mais comum entre os tumores malignos, apresentando aumento de 2% ao ano na sua incidência mundial. Em 90% dos casos diagnosticados, o câncer de pulmão está associado ao consumo de derivados de tabaco, segundo o Inca.

Causas

O câncer não tem uma causa única. Há diversas causas externas (presentes no meio ambiente) e internas (como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas). Os fatores podem interagir de diversas formas, dando início ao surgimento do câncer.

Entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associados a causas externas. As mudanças provocadas no meio ambiente pelo próprio homem, os hábitos e o estilo de vida podem aumentar o risco de diferentes tipos de câncer.

Prevenção

A prevenção do câncer engloba ações realizadas para reduzir os riscos de ter a doença. De acordo com a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), alimentação saudável, exercícios físicos e a realização de exames de rotina são hábitos que ajudam a evitar o desenvolvimento do câncer ou a diagnosticá-lo no início.

Exames

Fazer exames regularmente, como o preventivo para mulheres, ajuda a evitar o câncer, ou a diagnosticá-lo precocemente, como ocorre com a mamografia, para o câncer de mama, e o toque retal e a dosagem sanguínea do Antígeno Prostático Específico (PSA), para os homens, em relação ao câncer de próstata.

A orientação para toda a população é que procure, anualmente, atendimento em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) mais próximas de suas casas, onde homens e mulheres são examinados e encaminhados para a realização de exames de rotina, conforme indicação de faixa etária ou estado de saúde. Não é necessário aguardar ter algum problema de saúde para receber atendimento. O ideal é que a população realize os exames de rotina sem nenhum sintoma.

FOTOS: Divulgação/SES-AM

