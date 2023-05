Real Madrid vence o Sevilla de virada com dois gols de Rodrygo no Campeonato Espanhol

Brasileiro marca cobrando falta, garantindo vitória do time do Madrid diante das ausências de Vini Jr e Benzema

Na 37ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid venceu o Sevilha de virada, com dois golaços foi do brasileiro Rodrygo, que decidiu a partida jogando fora de casa.

Rodrygo perdeu algumas chances de lançar gol, mas aproveitou uma cobrança de falta já no primeiro tempo para marcar o primeiro, e no segundo, garantiu o 37 na quantidade de gols marcados pelo Real, e entrou no top 5 de brasileiros a marcar gols pelo time espanhol.

Com 77 pontos, faltando uma rodada para o final do campeonato, o Real Madrid cumpre tabela como segundo colocado, enquanto o Sevilla, na décima posição, ainda tem chance de ser classificado para a Liga Conferência.

Leia mais

Casemiro chora ao se despedir do Real Madrid rumo ao Manchester United

Em derrota do Real Madrid, Vini Jr sofre racismo novamente

Real Madrid vence Al-Hilal e conquista o título de campeão no Mundial de Clubes