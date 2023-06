Vídeo: Preguiça tenta atravessar avenida de Manaus usando os fios elétricos  

A preguiça foi filmada atravessando a avenida das Torres, no bairro Aleixo, Zona Norte da capital amazonense

Manaus (AM) – Os motoristas de Manaus foram surpreendidos, na tarde deste sábado (3), com uma preguiça pendurada em cabos elétricos de alta tensão dos postes de energia. A preguiça foi filmada atravessando a avenida das Torres, no bairro Aleixo, Zona Norte da capital amazonense.

O animal aparentemente não apresentou dificuldades para atravessar a avenida usando os fios de energia dos postes.

Após a cena ser registrada pelos motoristas, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM) foi acionado para resgatar a preguiça. O animal foi devolvido para a natureza.

