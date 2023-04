Ibama se manifesta sobre multa de R$ 17 mil aplicada em influencer que filmava capivara no AM

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) se manifestou nesta quarta-feira (19) sobre a multa aplicada ao fazendeiro Agenor Tupinambá, de 23 anos, conhecido nas redes sociais por fazer publicações ao lado da sua companheira, a capivara “Filó”.

Agenor foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal, além de ser notificado a retirar de seus perfis todas as publicações feitas com os bichos.

Em nota, o Ibama alertou que “animal silvestre não é pet”. Conforme o Ibama, com base no Decreto nº 6.514/2008, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), o influencer foi autuado por práticas relacionadas à exploração indevida de animais silvestres para a geração de conteúdo em redes sociais.

Veja nota completa do Ibama

Animal silvestre não é pet.



Por mais que algumas pessoas queiram cuidar de animais silvestres, quando os encontram na natureza, é necessário entender que eles não são animais domésticos, como cães e gatos.



Capivara e bicho-preguiça são animais silvestres. Criar ou manter esses animais em casa é proibido pela legislação brasileira.



Com base no Decreto nº 6.514/2008, que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998), o Ibama autuou nesta terça-feira (18/04) o influenciador digital Agenor Tupinambá por práticas relacionadas à exploração indevida de animais silvestres para a geração de conteúdo em redes sociais. As multas aplicadas totalizam R$ 17.030,00.



O caso chegou ao conhecimento do Ibama, após a morte de um bicho-preguiça que o rapaz, morador da cidade de Autazes (Amazonas), criava em sua propriedade. No local os agentes encontraram um papagaio e uma capivara. Agenor não tinha autorização legal para manter os animais em sua posse.



Agenor também recebeu duas notificações que determinam a retirada de conteúdo audiovisual alusivo à criação de animais silvestres em ambiente doméstico e a entrega do papagaio e da capivara ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Ibama em Manaus.



É importante salientar que além de ser crime manter animais silvestres irregularmente, a exposição de espécimes silvestres como pets em redes sociais, estimula a procura por esses animais, aquecendo o tráfico de espécies da fauna brasileira.



Por mais que se acredite estar ajudando um animal silvestre, dando comida e abrigo, é importante entender que essa atitude pode prejudicá-lo, pois reduz sua capacidade de sobrevivência na natureza. Animais silvestres também podem transmitir doenças graves para os humanos.



Ao encontrar algum animal silvestre ferido, deve-se acionar o órgão público competente.



A legislação brasileira não admite a hipótese de regularizar junto aos órgãos ambientais um animal adquirido ou mantido sem autorização.

Quem possui animal silvestre em situação irregular pode realizar entrega voluntária ao órgão ambiental competente para evitar penalidades previstas na legislação.

Leia mais

Joana Darc presta apoio a Agenor Tupinambá e a capivara Filó, após multas de R$ 17 mil do Ibama